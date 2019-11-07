Davutoğlu: Parti çalışmaları yıl sonuna kadar tamamlanacak

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu’nu ziyaret etti. Karamollaoğlu, Davutoğlu’nu Saadet Partisi Eğitim Merkezi’nin girişinde karşıladı.

Karamollaoğlu, “Türkiye’nin Geleceği İçin Lider Ziyaretleri” kapsamında, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i, AK Parti’den istifa ederek yeni parti kurma hazırlıklarını sürdüren Ahmet Davutoğlu ile Ali Babacan’ı ziyaret etmişti.

Sözcü’de yer alan habere göre Davutoğlu, bugün ziyaret ettiği Karamollaoğlu’nun 7’nci Olağan Kongrede yeniden Genel Başkan seçilmesi nedeniyle tebrik etti.

‘BERABER OLMAK MÜMKÜN OLMADI’

Karamollaoğlu ile görüştükten sonra açıklama yapan Davutoğlu, “Yeni bir siyasi hareket inşa edeceğimizi açıklamıştık. Önemli bir taslak ortaya çıktı. Kurucular heyetinin ortaya çıkmasından sonra ortaya çıkacak bir niyet. Son iki ayda birçok kişiyle konuştuk. Çok büyük bir mutluluk ve önemli bir kazanım olarak bütün bunları göz onunda bulundurarak bir liste hazırlayacağız ama bütün bunlar bizim ağzımızdan ifade edilmedikçe gündeme alınmamalı” ifadelerini kullandı.

Parti çalışmalarının yıl sonuna kadar tamamlanacağını belirten Davutoğlu, “Yıl sonuna kadar bu süreç tamamlanacak. Takvim işliyor. İnşallah en kısa sürede bu süreci tamamlayacağız. Sayın Karamollaoğlu ile dostluğumuz geçmişe dayanır. Hepimizin özele koruması gereken insani ilişkilerdir, Sayın Babacan’la da biz her şeyden önce dostuz, isterdik ki hep beraber olalım ama bu mümkün olmadı. Bizim için kendi partimizin sağlıklı oluşması tek hedeftir. Her türlü görüşe açığız” dedi.