CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’ndan Koronavirüs (Covid-19) gündemli basın açıklamasında koronavirüsle mücadeleyle ilgili hükümete önerilerini açıkladı.

Bu salgının tüm önyargılarından arınılması gerektiğini gösterdiğini söyleyen Kılıçdaroğlu, “Bu salgın bizlere, farklılarımızı bir kenara bırakarak birlikte hareket etmemizi göstermiştir. Bu salgın, bizlere dayanışmamız gerektiğini göstermiştir. Bu salgın bizlere bilimsel aklın yol göstericiliğinde tüm sorunların çözülebileceğini göstermiştir. Dayanışma güzeldir ve güçlendirir” diye konuştu. Kemal Kılıçdaroğlu önerilerini şöyle sıraladı: “5 Şubat 2009 yılından beri toplanmayan Ekonomik konsey toplanmalı. Konsey toplantısına ilgili tüm taraflar davet edilmeli. Hiç kimse, hiçbir kurum dışlanmamalı. Sağlık personelinin konaklama ihtiyacı giderilmeli. Sağlık kurumlarında eleman açığı giderilmeli, KHK ile ihraç edilen ve hakkında hüküm bulunmayanlar görevine iade edilmeli. Askeri hastaneler yeniden açılmalı. Çiftçilerin borçları yapılandırılarak 1 yıl ertelenmeli.” Ankara – Fatih Karagöz

Okunma Sayısı: 232

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.