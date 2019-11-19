"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 KASIM 2019 SALI - YIL: 50

DB: ABD'nin kararının uluslararası hukukta hiçbir geçerliliği yoktur

19 Kasım 2019, Salı 15:09
Bakanlık, ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşim kararının, İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız tutumunun yeni örneği olduğunu bildirdi.

BM'den ABD'nin skandal kararına tepki

ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına Çavuşoğlu'ndan tepki

Trump yönetimi bütün kararlarında İsrail'in yanında yer aldı

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "İsrail işgali altındaki Kudüs ve Golan Tepelerine yönelik hukuk dışı tasarruflarıyla tüm uluslararası toplumu karşısına alan ABD Yönetiminin, bu kez Batı Şeria'daki yasa dışı yerleşim yerlerinin hukuka aykırı olmadığı iddiasında bulunması, İsrail'in yasa dışı eylemlerini meşrulaştırmaya yönelik pervasız ve hukuk tanımaz tutumunun yeni örneğidir." ifadesine yer verildi. 

Bu konuda ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'nun yaptığı "talihsiz" açıklamanın, Dördüncü Cenevre Sözleşmesi'nin 49. maddesi ve 2334 (2016) sayılı Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi kararı başta olmak üzere uluslararası hukuku açıkça hiçe saydığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İşgal altındaki Filistin topraklarındaki İsrail yerleşimleri, İsrail-Filistin sorununun çözümü konusunda yerleşik uluslararası parametrelere dayanan iki devletli çözüm vizyonunun önündeki en büyük engeli teşkil etmektedir. Uluslararası hukuk sistemi sadece bir ülkenin keyfi tasarrufuyla değişmeyeceği gibi böyle bir eylemin de uluslararası hukuk bakımından hiçbir geçerliliği yoktur."

Açıklamada, Türkiye'nin, uluslararası toplumun sorumluluk sahibi tüm üyeleriyle Filistin Devleti'nin bağımsızlığını ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını savunmayı sürdüreceği vurgulandı. 

ABD Dışişleri Bakanı Pompeo, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerini artık yasa dışı olarak görmediklerini duyurmuştu.

Donald Trump yönetimi olarak, Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine yönelik Barack Obama dönemindeki politikayı değiştirdiklerini belirten Pompeo, ABD'nin Batı Şeria'daki gelişmelerle ilgili uzun yıllardır sürdürdüğü yaklaşımın, barışın sağlanmasında işe yaramadığını savunmuştu.

Pompeo, 39. ABD Başkanı Jimmy Carter yönetiminin, 1978'de, İsrail'in sivil yerleşim girişimlerinin uluslararası hukuka uygun olmadığını savunduğunu ancak 40. ABD Başkanı Ronald Reagan yönetiminin ise buna karşı çıktığını hatırlatmıştı.

AA

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD'nin işgali meşrulaştıran açıklamasına tepkiler devam ediyor

    Hüzünlendiren bir fotoğraf karesi: Kudüs'teki son Osmanlı askerinin hikayesi...

    DB: ABD'nin kararının uluslararası hukukta hiçbir geçerliliği yoktur

    BM'den ABD'nin skandal kararına tepki
    📷

    Denge sanatı ile tanışın

    İdlibli çocukların dramı...

    2 ayda 300'den fazla insan öldü: Irak’ta neler oluyor?

    'Bunların hepsi çözülecek'

    Trump yönetimi bütün kararlarında İsrail'in yanında yer aldı

    Erdoğan'dan F-35 açıklaması

    ABD'nin yasa dışı Yahudi yerleşimleri kararına Çavuşoğlu'ndan tepki

    ABD'den skandal Batı Şeria açıklaması

    İslam düşmanlığını reddediyoruz

    Trump'tan azil soruşturması açıklaması

    Meksika'ya iltica eden Morales'ten ülkesine çağrı

    YPG/PKK yandaşları Rus aracına saldırdı

    Bakan Çavuşoğlu: ABD ve Rusya mutabakatın gereğini yapmadı

    "Herkes ölümsüzlüğü arıyor"

    Emeklilerden büyük tepki

    Yargıda zihniyet değişmeli

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İç gündeme dönüş
    Ahmet BATTAL

    Ağla Abdullah Ağla Üniversitesi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Alternatif misyon ihtiyacı
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Süleyman KÖSMENE

    Bakiyatü’s- Salihat’tan hissemiz ne kadar?
    Ali FERŞADOĞLU

    “Zaman hakikat zamanıdır” ne demektir?
    Genel

    İslam düşmanlığını reddediyoruz
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Risale-i Nur'dan

    İslâmiyet tefekküre teşvik eder
    Cevher İLHAN

    “Şahsi ilişkiler”le uluslararası ilişkiler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.