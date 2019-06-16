Demirtaş Salı günü tahliye edilebilir

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için tekrarlanacak seçim öncesi adayların Televizyon tartışması sonucu etkiler mi? Kürt seçmenin tavrı ne olacak? RSFM’de Fotoğrafın Tamamı programına katılan Gazeteci Nevzat Bingöl kritik sorulara cevaplar verdi.

Binali Yıldırım’ın Diyarbakır temasları sırasında kullandığı Kürdistan ifadesini ve PKK’nın adını bölge ağzıyla telâffuzunu değerlendiren Bingöl, Kürt seçmenin çok politize olduğunu ve bu tip jestlere rağmen 31 Mart öncesi kullanılan ağır ifadelerin belleklerde taze olduğunu belirtti. Selahattin Demirtaş’ın 18 Haziran’da yapılacak olan duruşmasında bir tahliye beklentisinin bölgede de olduğunu söyleyen Nevzat Bingöl, “Açıkçası bekleniyor, Ferhat Encü de serbest bırakıldı. Ama bölge halkı bu saatten sonra Öcalan’ı bile serbest bıraksalar bunun karşılığı olmaz deniyor. Son söylemler ciddî travmalar oluşturdu. Ak Partililer bile bu üsluptan rahatsızdı. Sonuçta, evet Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılacağı düşünülüyor, ama zaten bir suçu olmadığını söylüyor vatandaş, onun tek suçu Erdoğan’a güçlü muhalefet yapmaktı diyorlar” ifadesini kullandı.