TÜRMEN: AB AİHM KARARLARINA UYMADIĞI İÇİN TÜRKİYE’YE YAPTIRIM UYGULARSA SONUÇLARI VAHİM OLUR. DEMOKRATİK ÜLKELERDEN KOPAR VE IRAK, SURİYE GİBİ ÜLKELERİN DURUMUNA DÜŞERİZ.

BU CENDEREDEN ÇIKMALIYIZ

Avrupa Konseyinin, Kavala hakkındaki AİHM kararına uymadığı gerekçesiyle Türkiye'ye karşı "ihlal prosedürü" başlatma kararını yorumlayan AİHM eski üyesi Rıza Türmen: “Sırada Demirtaş kararı da var. Türkiye bu cendereden çıkmalı.”

YARGI İKTİDARA ALET OLMASIN

“Kavala’da da, Demirtaş’ta da yargı bağımsızlığıyla ilgili bir sorun var. İktidarın amaçlarına alet oluyor yargı. Yargı bağımsızlığının anahtarı HSK’da. Onun bağımsızlığını sağlamadan yargının bağımsızlığını sağlayamazsınız.”

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Demokrasi dünyasından kopmayalım - Yaptırım olursa Türkiye savrulur

Eski AİHM yargıcı Rıza Türmen, AİHM kararlarına uyulması gerektiğine dikkat çekerek, “Türkiye’ye yaptırım uygulanması çok vahim olur” dedi.

Avrupa Konseyi, Osman Kavala hakkındaki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) kararına uymadığı gerekçesiyle Türkiye’ye karşı “ihlâl prosedürü” başlatacağı yönünde ara karar aldı. Eski Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) yargıcı Rıza Türmen, konuyla ilgili Artı Gerçek’e konuştu. Türmen kararın uygulanmıyor olmasının başlı başına bir ihlâl olduğunu belirterek, “Bakanlar Komitesi kararı uygulatmak için yaptırım uygularken bir hukukî temele sahip olacaktır. Bakanlar Komitesi siyasî bir organ. Siyasî bir organ olduğu için elindeki tek araç, siyasî baskı unsurlarıdır. Bu nedenle AİHM kararı önemli olacak. Ondan sonra kararı uygulatmak için Türkiye’ye giderek artan bir yaptırımlar dizisi uygulamaya başlayacak” dedi.

Yargı siyasi talimatlarla hareket ediyor

AİHM’in kararlarını uygulamayan ülkeler arasında Türkiye’nin ikinci sırada olduğunu söyleyen Türmen, “AİHM’nin kararlarını uygulamayan kararlarda var. Niye onlara ihlâl kararı uygulamadılar ama Kavala ve Demirtaş’ta uyguluyorlar? Çünkü bu iki dâvâda da 18. Maddenin ihlali var. 18. Maddenin ihlali Demirtaş ve Kavala’nın tutuklanmasını siyasî nedenlerle yapıldığını söylüyor. Hukuka aykırı birtakım amaçlarla bu iki insanın hürriyetinden yıllardır yoksun kılıyor. Siyasî amaçlarla yapılıyor, yargı mekanizması da buna alet oluyor. Yargı siyasî talimatlarla hareket ediyor” dedi.

Akılcı izahı yok

Karara uyulmadığı takdirde Türkiye’nin ağır bir bedel ödemek durumunda kalacağını belirten Türmen, sözlerini şöyle sürdürdü: “Türkiye’ye yaptırım uygulanması çok vahim olur. Çünkü Türkiye’nin cumhuriyetten bu yana hizmet ettiği siyasi çizginin değişmesi anlamına gelir. Yani Batıyla ve demokratik ülkelerle olan ilişkilerin kopması demek. Türkiye cumhuriyet kurulduğundan bu yana demokratik devletler topluluğunun içindedir ve oradaki anlaşmalara taraf oluyor. Bu topluluğun artık sonuna gelmiş, toplum dışına çıkıyor anlamına gelir. Türkiye savrulur ve Irak, Suriye gibi otoritere dayalı bir ülke haline gelir. Siyasette bunları nasıl göze alıyorlar anlamak güç. Akılcı izahı yok.”

Haber Merkezi