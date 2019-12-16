Demokrasi için birlik zamanı

SİYASET YENİ PARTİLERLE HAREKETLENİRKEN, TÜRKİYE’NİN ÂCİL İHTİYACI HUKUK, ADALET VE DEMOKRASİ GİBİ DEĞERLER EKSENİNDE KURULACAK BİR GÜÇBİRLİĞİ VE İTTİFAK.

Vahim gidişatı durdurmak için

TEK adam rejiminin ülkeyi içeride ve dışarıda karşı karşıya getirdiği sorunlar giderek daha ciddi boyutlara ulaşırken, bu gidişatı frenlemek ve iyice bozulan dengeleri yeniden oturtmak için siyaset ve sivil toplum zemininde hak, hukuk, adalet, özgürlük ve demokrasi eksenli güçlü bir işbirliğinin kurulması gerekiyor.

Görüş farklılıkları aşılmalı

HUKUK ve demokrasideki gerileme ve daralmanın toplumu bunaltmaya devam ettiği ve bu durumdan ekonominin de olumsuz etkilendiği bir ortamda siyasî aktörler, aralarındaki diğer görüş farklılıklarını bir kenara bırakarak parlamenter sisteme dönüş, kuvvetler ayrılığının ve hukukun üstünlüğünün tesisi için güçbirliği yapmalı.