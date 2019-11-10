Demokrasi ve hukuk olmayınca siyaset patinaj yapıyor

İNOSAM Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’deki siyasÎ hareketlerin hemen hemen tamamının patinaj yapıyor olmasını, Türk halkının sınıf bilincinden yoksunluğu yanı sıra ülkede demokrasi ve hukukun olmamasına bağladığını söyledi.

İNOSAM (İnostratejik Ar-Ge Merkezi) Başkanı Gürkan Avcı, Türkiye’deki siyasî hareketlerin hemen hemen tamamının patinaj yapıyor olmasını, Türk halkının sınıf bilincinden yoksunluğu yanı sıra ülkede demokrasi ve hukukun olmamasından kaynaklandığını belirtti.

Okumayan, araştırmayan, sorgulamayan ve hesap sormayan bir toplumsal beyin meydana geldiğini söyleyen Avcı, “Böyle giderse yani güçlü bir siyasî irade ortaya çıkıp uluslar arası merkezlerin İslâmlaşma kılıfı altında iktidarlara yürüttürdüğü bu sinsi plana dur diyemezse Türk toplumu, ısıtılan kazandaki kurbağa sendromuna uygun bir şekilde protestanlaşmasını yani Amerikanlaşmasını büyük ölçüde tamamlamış olur. Türkiye’de kadına ve hayvanlara karşı şiddet uygulayanlar şeytanlaştırılıyor tıpkı Amerika’da olduğu gibi, ama haksızlık, adaletsizlik, eşitsizlik, sömürü, istismar, köleleştirme ve gayri insanî muameleler artarak devam ediyor, hatta kanıksatılıyor bu size önemli bir ipucu olsun” dedi.

Toplum maddiyatçı ve bencil hale getiriliyor

Türk toplumunun tıpkı Amerikan toplumunda olduğu gibi 10 yıl sonra bu günle kıyaslanmayacak derecede maddiyatçı ve bencil hale getirileceğini ileri süren Gürkan Avcı, “Toplumu ve özellikle gençliği apolitikleştirme, konformizme ve hedonizme bulaştırma protestanlaştırmanın gereğidir. Toplum tıpkı Amerikan toplumunda olduğu gibi kadim insanî değerler, erdem, ahlâk, eşitlik, hak, adalet yerine başka haklarla meşgul edilip yalnızca bunlarla ilgilenecek. Oysa Türk eğitim sistemimizin sorunu, bilim ve teknoloji üzerine kurulacak demokratik, insanî bir düşünsel temel yokluğundan kaynaklanıyor” diye konuştu.

HABER: FATİH KARAGÖZ