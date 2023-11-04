Demokraside “düşük seviye”deyiz

İsveçli IDEA Enstitüsü’nün demokrasi raporunda Türkiye, Azerbaycan, Belarus ve Rusya “demokratik olmayan” ülkeler arasında sayıldı. Raporda Türkiye’nin “orta” seviyeden “düşük” seviyeye gerilediği belirtildi.

İsveçli IDEA Enstitüsü’nün demokrasi raporunda Türkiye, Azerbaycan, Belarus ve Rusya “demokratik olmayan” ülkeler arasında sayıldı. Raporda dünya genelinde ve Avrupa’da demokrasinin gerilemeye devam ettiği kaydedildi. Stockholm merkezli Uluslararası Demokrasi ve Seçim Yardımı Enstitüsü (IDEA), dünyada demokrasinin durumuyla ilgili açıkladığı yıllık raporunda ülkelerin yarısında demokrasinin gerilediğine işaret etti. Rapora göre 2022 yılı, dünyada demokrasisi gerileyen ülkelerin sayısının demokraside gelişme yaşayan ülkelerin sayısını geride bıraktığı üst üste altıncı yıl oldu. Enstitü, bunun demokrasi raporlarının yayımlanmaya başladığı 1975 yılından bu yana en uzun gerileme süreci olduğuna işaret etti. dw Türkçe’nin haberine göre, raporda ülkelerin demokrasi performansı; temsil, haklar, hukukun üstünlüğü ve katılım olmak üzere dört ana kategori içinde 100’ü aşkın değişken üzerinden değerlendirildi.

“Orta” seviyeden “düşük” seviyeye geriledik

Raporda Türkiye’nin de içinde bulunduğu Avrupa bölgesinin halen dünyada demokrasi açısından en yüksek performansı sergileyen bölge olduğu, ancak son beş yılda demokratik ülkelerde de gerileme kaydedildiği bildirildi. Almanya, Avusturya, Lüksemburg, Hollanda, Portekiz ve İngiltere gibi köklü ve güçlü demokrasilerde başta hukukun üstünlüğü ve basın özgürlüğü olmak üzere bir dizi göstergede gerileme yaşandığı kaydedildi. Raporda yer verilen grafikte Türkiye sadece seçimlere katılım göstergesinde Avrupa ortalamasının üstünde, oy kullanma hakkı ve temel refah göstergelerinde ortalamaya yakın seviyede yer alırken sivil özgürlükler, adalete erişim, yerel demokrasi, uygulamaların kestirilebilirliği ve yargı bağımsızlığı göstergelerinde Avrupa ortalamasının çok altında kaldı. Türkiye, Belarus ve Rusya performans açısından “orta” seviyeden “düşük” seviyeye geriledi. Haber Merkezi