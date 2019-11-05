Demokrasiden krallığa, zenginlikten fakirliğe

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Meclis’teki grup toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye’nin parlamenter sistem ile yönetildiği dönemde daha iyi durumda olduğunu savunan Akşener, sözlerini şunları söyledi: bugünkü iktidar sahipleri ne yaptı? Kuvvetler ayrılığını denge unsuru olarak değil, kibrin önünde engel olarak gördüler. Daha fazla güç için sistem değiştirmeye kalktılar. Binlerce yıllık devlet geleneğimizi deneme tahtasına çevirdiler. 2010 ve 2017 referandumlarıyla, kuvvetler ayrılığını yerle bir ettiler. Vatandaşın kendilerine duyduğu güveni, sistemi yıkmak adına kullandılar. Milletin meclisini devre dışı bıraktılar. Sadece muhalefetin siyaset hakkına engel olmadılar, iradesine sahip çıkan millete ‘terörist’ dediler. Kendi vekillerine bile ‘Al maaşını otur, ne diyorsam ona göre elini kaldır’ dediler. ‘Çayını kahveni iç, ülke yönetime karışma’ dediler. Türkiye’de son 17 senede yaşananlar, adeta tarihte bir tersine gidiştir. Demokrasiden krallığa doğru, zenginlikten fakirliğe doğru bir gidiştir. Türkiye’yi hakkın, hukukun, özgürlük ve adaletin yitirildiği bir yola soktular. Bu tersine gidişin adı ‘Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’dir.”

Ankara - Fatih Karagöz