Demokrat Parti 74 yaşında

Demokrat Parti’nin kuruluşunun 74.yılı Başbakan Adnan Menderes’in memleketi olan Aydın’da kutlanıyor.

Türk siyasetinin en önemli kilometre taşlarından bir tanesi olan Demokrat Parti kuruluşunun 74.yılında anılıyor. Cumhuriyet Halk Partisinden ayrılan Celal Bayar, Adnan Menderes, Tevfik Koraltan ve Fuat Köprülü tarafından 7 Ocak 1946’da Demokrat Parti kuruldu. Demokrat Parti programını iki esas etrafında şekillendirmişti: Liberalizm ve demokrasi. Cumhuriyet Halk Partisi’nin ekonomi politikası olan devletçiliğin aksadığı yönler vurgulanarak CHP’ye karşı çıkılmaktaydı. Demokrat Parti üzerinde daha önceki acı tecrübelerin oluşturduğu ilk kuşkular dağıldığında büyük kitlelerin DP’yi desteklediği görüldü.

27 Mayıs Darbesi

27 Mayıs 1960 sabahı, Kurmay Albay Alpaslan Türkeş tarafından Ankara Radyosu’ndan okunan bildiri ile Millî Birlik Komitesi, Türk Silahlı Kuvvetleri adına ülke yönetimine el koydu. Cumhurbaşkanı Celâl Bayar, TBMM Başkanı Refik Koraltan ve Başbakan Adnan Menderes başta olmak üzere Demokrat Partililer tutuklandı. Anayasa ve parlamento feshedildi. Siyasi faaliyetler askıya alındı. Tutuklu Demokrat Parti’liler yargılanmak üzere Yassıada’ya gönderildi. Demokrat Parti, 29 Eylül 1960’ta kapatıldı. Tutuklular Yüksek Adalet Divanı’nca yargılandılar. 15 kişi idama, 31 kişi ömür boyu hapse, 418 kişi değişik hapis cezalarına çarptırılırken 123 kişi de aklandı. Millî Birlik Komitesi’nde idam, yönetim devri ve seçim tarihi konusunda görüş ayrılıkları çıktı. Bu gelişmelerden daha sonra 14’ler olarak anılacak 14 subay yurt dışında çeşitli görevlerle sürgüne gönderildi. Bu dönemle birlikte ordu içinde yaşanan ayrışma ilk kez açıkça ortaya çıkmış oldu. Millî Birlik Komitesi idam cezalarından üçünü onayladı. Tutuklu bulunan Maliye Bakanı Hasan Polatkan ve Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu 16 Eylül 1961’de, Başbakan Adnan Menderes ise ertesi gün İmralı Adası’nda idam edildi. Celâl Bayar ve Refik Koraltan ile 11 kişinin idam cezası ömür boyu hapse çevrildi.

Oy rekoru kırıldı

14 Mayıs 1950 günü yapılan seçimler Türkiye’de 27 yıllık tek parti devrini sona erdirdi. 1923’ten beridir tek başına ülkeyi idare eden Cumhuriyet Halk Partisi iktidarı halkoyu ile Demokrat Parti’ye devredecekti. Seçim sonuçlarına göre DP %52,7 oy alarak 408 milletvekilliği kazanmıştı. CHP %39,4 ile 69 milletvekili ile temsil edilme hakkı kazandı. 1950 seçimleri sonrasında ülkede yaşanan ekonomik ferahlama, II. Dünya Savaşı yıllarının üzerinden pek az bir süre geçmesi nedeniyle büyük önem kazanmaktaydı. 2 Mayıs 1954 seçimlerinde Demokrat Parti gücünü iyice arttırdı. DP 5,1 milyon oy alarak, Türkiye Genel Seçimleri tarihinde (bugüne kadar) kırılamamış bir oy rekoru kırdı. Bu oy miktarı toplam oyların %57,5’lik kısmı demekti. DP 502 milletvekilliği kazandı. 27 Ekim 1957 günü yapılan seçimler öncesinde kampanya oldukça sert geçti. Sonuçlara göre DP %47,9 oyla 424 milletvekili çıkardı.

Gültekin Uysal, kutlamalar için Aydın’a gitti

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Demokrat Parti’nin 74.Kuruluş Yıldönümü programına katılmak üzere Aydın’a gitti.

7 Ocak 1946’da kurulan Demokrat Parti’nin 74. Kuruluş Yıldönümü bu yıl parti kurucusu, Başbakan Adnan Menderes’in memleketi olan Aydın’da kutlanıyor. Genel Başkan Gültekin Uysal’ın katılımlarıyla düzenlenen ve Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. M.Serhan Yücel’in de konuşmacı olarak katıldığı Kuruluş Yıldönümü etkinliği; 7 Ocak 2020 Salı günü (bugün) Hidayet Sayın Kültür Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

İstanbul - Yeni Asya