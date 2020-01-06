Demokratlar birlik olsun

Afyonkarahisar Demokrat Parti İl Başkanlığı tarafından organize edilen “Dostlar Meclisi” toplantısına Afyonkarahisar Milletvekili ve Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal ile birlikte çok sayıda partili katıldı.

Afyonkarahisar’ın geleneksel yemeği “keşkek”in ikram edildiği toplantıda kardeşlik ve dostluk vurgusu yapıldı. Toplantıda kısa bir konuşmada bulunan Uysal; “Vazifemiz siyaset zemininde olsa da her şeyden öte buluştuğumuz nokta kardeşlik ve dostluk zeminidir” diyerek kardeşliğin önemi üzerinde durdu. Gelen misafirlerle bizzat ilgilen Uysal, samimî sohbetlerde bulundu. Halkın içinden çıkan Demokratların hiçbir zaman halktan uzaklaşmadığını gösteren bu tür toplantıların devamlı olacağını ifade eden Demokrat Parti İl Başkanı Hikmet Bülbül ise Demokratların sürekli olarak bir araya gelmesinin önemine dikkat çekti. Merkez İlçe Başkanı Mahmut Tosun ve İl Başkan Yardımcısı Mehmet Argadal ise Demokratların birlikteliğinin ülkemiz için elzem hale geldiğini ifade ederek demokratların başta demokrasi için gelmekte olduğunu beyan ettiler. Afyonkarahisar – Hasan Koç

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