Demokratlara hasbî desteği için müteşekkiriz

GÜLTEKİN UYSAL (Demokrat Parti Genel Başkanı)

“Asya’nın Bahtının Miftahı, Meşveret Ve Şûrâdır” sloganı dahi aslında 52 yıllık bu kanaati değerlendirmek açısından son derece önemli.

Türkiye’de keyfiyetin hüküm sürdüğü, bir kişinin rızasının milletin iradesine yeğ görüldüğü böyle bir dönemde bir taraftan istişarenin önemine atfedilen bu yayıncılık anlayışı bir taraftan da “doğruluğu” benimseyen habercilik tercihi ile Yeni Asya, Türk Basın camiasının öykünülecek bir kuruluşudur.

Kılavuz edindiği ilke ve değerler, dahası “gerçekten haber verme” anlayışı ile demokrasinin gelişimi, yerleşmesi bakımından takdire şayan bir vazife ifa etmektedir.

Bugün, iktidarın kamu kaynakları ile ortaya çıkardığı “yerli Pravda”lara karşı milletin, demokrasinin, hak ve hürriyetlerin yanında cesaretle durması, en önemli kaynağın “doğru haber” olduğuna inanması bakımından da teşekkürü hak etmektedir.

Ayrıca, kurulduğu günden bugüne, Hürriyetçi Demokratlara verdiği hasbi destek dolayısıyla da Yeni Asya Gazetesi camiasına müteşekkiriz.

Milletimizin hissiyatına tercüman olagelmiş Yeni Asya’ya kuruluşunun 52. yılında milletimiz ve partim adına teşekkür ediyor, kuruluş yıl dönümlerini en samimî duygularımla, daim olmaları temennisiyle kutluyorum.