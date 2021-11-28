Demokratlara ziyaret

Bursa Yeni Asya Derneği Üyeleri; Demokrat Parti İl Başkanı, Osmangazi İlçe Başkanı ve diğer üyelerini, Demokrat Parti İl başkanlığında ziyaret ederek fikir alış verişinde bulundular.

Yeni Asya Derneği Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu özetle; Demokrat Parti’nin memleketimizde din ve fikir hürriyetini adaletle temsil ettiğini bunun bir misyon olduğunu ve bu misyonun devam ettirilmesi lâzım geldiğini ifade ederek, “Bizler bu noktadan daima Demok- ratları yetmiş küsûr senedir destekliyoruz,bu desteğimizin bu günlerde artarak devam edeceğini ifade etmek istiyoruz ve bunun için bu ziyaretimizi yaptık” dedi. Demok- rat Parti Bursa İl Başkanı Çağrı Kaplan ziyaretten çok memnun olduklarını söyleyerek, “Yeni Asya Gazetesi ve Yeni Asya cemaatinin daima demokrat misyonu ayakta tutabilmek için her zaman destek verdiklerini, bundan sonraki süreçte de bu desteğin devam edeceğini biliyoruz, manevî olarakta bundan kuvvet alıyor ve memnun oluyoruz” diyerek Bursa Yeni Asya Derneği idarecilerine ve Yeni Asya Gazetesi okuyucularına teşekkür etti ve memnuniyetini dile getirdi.

Bursa - Hasan Özgündüz