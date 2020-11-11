Deprem Konseyi’nin oluşmasını istiyoruz

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB Meclisi’ne depremle ilgili dört önemli gündem maddesi sunulduğunu söyledi.

Deprem Konseyi’nin oluşturulmasını istediklerini belirten İmamoğlu, “Bu işin partisi, belediyesi, bakanlığı yok” dedi. Öneriler hakkında bilgiler veren İmamoğlu, “Bir tanesi, Sayın Çevre Bakanımızla paylaştığımız konseyle ilgili teklifimizin, tartışılarak bir öneri haline getirilmesiyle ilgili Meclisin katılımını istedik. Bir diğeri, İstanbul’da geçmişten bugüne var olan imar planına uygun, ruhsatlı binaların tekrar dönüşümüyle ilgili bir plan notunun tüm İstanbul’da yaygınlaşması. Bir diğer konu, çatı aralarının yine bir modelle ya da zaten var olan çatı aralarının bağımsız bölüme dönüştürülmesi” dedi.