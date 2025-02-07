Depreme dayanıklı binalar yapmalıyız

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu, 6 Şubat depremlerinin ikinci yılı nedeniyle Adıyaman’ı ziyaret etti.

TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan, “Ulusal düzeydeki doğal afetlerde merkezi yönetim, yerel yönetim, sivil toplum, özel sektörün koordineli bir şekilde yönetmesi gerekiyor. Bizim bundan sonra inşa edeceğimiz yapılarımızı depreme güvenli yerlerde ve gerekli önlemler alarak yapmak zorundayız. Böyle bir olay Japonya’da yaşanıyor ve kaç kişi zarar görüyorsa biz de bu noktalara taşımalıyız” dedi. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, 6 Şubat Depremlerinin ikinci yılı nedeniyle açıklama yaptı. Hisarcıklıoğlu, “Aynı acıları yeniden yaşamamak için; depreme dirençli kentler, güvenli yapılar dışında bir seçeneğimiz bulunmuyor” dedi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 251

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.