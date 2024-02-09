Depremin “kayıp çocukları”

Depremlerin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen aileler kayıplarını bulamadı.

6 Şubat depremlerinin üzerinden bir yıl geçmesine rağmen aileler kayıplarını bulamadı. Afet Çocuk Sivil Koordinasyon ekibinden Hatice Kapusuz, “İlk iki aylık sürede 670 kayıp girdik sisteme. Bunların bir kısmı bulundu. Mezarlıkta defnedilen çocuklar oldu. Ancak 300’e yakın çocuk, mezarlıkta veya hastanede bulunamadı” dedi. Deprem Mağdurları ve Kayıp Yakınlarıyla Dayanışma Derneği (DEMAK), 11 il genelinde 145 kişinin kayıp statüsünde derneğe kayıtlı olduğunu, bunların 38’inin çocuk olduğunu söyledi. Kayıpların yaşları ise 1 ile 80 arasında değişiyor. Seçimlerden sonra kurulan yeni kabinenin Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, “1912 çocuğumuzdan bir tanesinin bile kayıp olması durumunun söz konusu olmadığını tekrar ilan ediyorum” dedi. Afet Çocuk Sivil Koordinasyon ekibinden Hatice Kapusuz, 6 Şubat akşamında kayıp çocuklara ilişkin olarak çalışmaya başladıklarını belirterek, şunları söyledi: “İlk iki aylık sürede 670 kayıp girdik sisteme. Bunların bir kısmı bulundu. Mezarlıkta defnedilen çocuklar oldu. Ancak 300’e yakın çocuk mezarlıkta veya hastanede bulunamadı” Kapusuz, “Her depremde olduğu gibi sadece müteahhitler sorumlu görülüyor. İsias ile ilgili bir dava var sadece. Kamu zaten bu sorumluluğu üzerine almıyor. Kamuda bir soruşturma ve istifa da yok. Adli tıp uzmanları gönüllü destek olabiliriz dediler, onların teklifi reddedildi. Hala kimliklendirme yapılmamış mezarlar var. TTB de gitmek istedi ve engellendi. Meslek gruplarının da desteğinin alınmadığı bir tablo var” dedi.