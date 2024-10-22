Derhal istifa edin

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22 Ekim 2024, Salı 23:56
İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu, yaşanan sağlık skandalının sorumlusunun hükümet olduğunu belirterek yetkilileri istifaya çağırdı.

Sağlık sistemi çöktü
Sağlıksız sağlık sistemi
Şimdi de diyaliz çetesi
“Yenidoğan Çetesi”nin suç dosyası çok kabarık
Sağlık Bakanlığı deneme tahtası değildir

 

İstanbul Tabip Odası, KESK İstanbul Şubeler Platformu, DİSK Devrimci Sağlık İşçileri Sendikası, “yenidoğan çetesi” soruşturmasında adı geçen ve kapatılan hastanelerin kamulaştırılması talebiyle İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü önünde toplandı. STK’lar adına konuşan Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası’ndan Fikret Bulut,  “Sağlık Bakanı olarak, bu ülkenin sağlıktan sorumlu en üst makamında oturan kişi olarak, bu skandalda sorumluluğunuz vardır. Bu sorumluluktan kaçamazsınız! Yaşam hakkına yönelik tehditlerin sağlık kuruluşları ve çalışanlardan gelmesi kesinlikle kabul edilemez! Bakanlığı uyarıyoruz; gözü dönmüş, etik değerlerini kaybetmiş bir güruhun para hırsıyla yaşamlara kastedebilmesi sizin 20 yıldan fazladır sürdürdüğünüz sağlığı piyasalaştıran ‘Sağlık Dönüşüm Programı’nın sonucudur” dedi.

En ağır şekilde cezalandırılsın

Bulut şöyle devam etti: “Bu vahim olay tüm özel hastanelerin acilen mercek altına alınmasının gerekliliğini bir kez daha göstermiştir. SGK, bütün özel hastaneler ile anlaşmalarını iptal etmeli, kapatılan hastaneler kamulaştırılsın. Bu kurumlarda olay ile bağlantısı olmayan sağlık emekçileri Sağlık Bakanlığı’nda çalışan emsalleri gibi ücretlendirilerek kadrolu şekilde istihdam edilsin. Çeteler ve bunlara göz yumanlar en ağır şekilde cezalandırılsın! Sağlıkta ticaret ölüm demektir!” İstanbul Tabip Odası Başkanı Dr. Osman Küçükosmanoğlu da iddianamede yeni doğan bebeklerin çoğunluğunun ihmal sonucu veya bir kasıtlı davranış sonucu yaşamını kaybettiğini belirterek şu ifadeleri kullandı: “Bu soruşturma yapılmış ve bunlar dosyaya girmiş. Ancak gereğinin yapılması için bununla ilgili bugüne kadar İstanbul Tabip Odası’na iletilmiş herhangi bir durum söz konusu değildir. Bu da olayın vahim sonuçlarından bir tanesidir“

Olay sistem sorunu

Sorumluların en ağır şekilde cezalandırılmasını da isteyen Küçükosmanoğlu, şöyle devam etti: “Çete, mafya yapılarının yaptıkları yanlarına kar kalmamalı. Savcıyı tehdit eden bu çetenin mensupları olduğu anlaşılan kişiler, en ağır cezaları almalıdır. Bunlar tabii ki bir cesur yürekli savcının veya bir iki müfettişin raporlarıyla ortaya çıkarılan ve çözülecek olaylar değil. Olay bir sistem sorunu. Bu sistemin sorumluları ise sırasıyla Sağlık Müdürlüğü, Sağlık Bakanlığı, hükümet ve onun üzerinde saraydır. Bunlar işin sorumluları.” 

Bunun gereği istifadır

Küçükosmanoğlu konuşmasını şu sözlerle noktaladı: “Şu anda yenidoğan yoğun bakımda ve diğer yoğun bakımda da hastanede yatmakta olan vatandaşların büyük bir tedirginlik içinde olduğunu da görüyoruz. ‘Acaba bizim hastamıza da yanlış işler yapılıyor. Bizim hastamızın da canlarına mal olan bir sonuç olur mu?’ diye. Bunu gidermek yine sağlık otoritesinin, hükümetin sorumluluğundadır. Ve görüyoruz ki, bu krizi yönetemiyor. Aslında biliyoruz, ülkeyi yönetemiyorlar. Ama bunun gereğini yapmıyorlar. Bunun gereği nedir arkadaşlar? En basit sözlerle basit bir cümleyle, hatta bir kelimeyle istifadır. Bu konuda hiçbir yetkilinin istifayı düşünmemesi de gerçekten düşündürücüdür.”

İstanbul - anka

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