Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz

Anayasa Mahkemesi (AYM) geçen hafta kapatılan dernek ve vakıflara üye olanları ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

Anayasa Mahkemesi, “Dernek üyesi olmak, terör örgütü ile bağı ortaya koymaz” dedi. AYM kararında şöyle denmişti: “AYM, başvurucunun örgütlenme özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşmıştır. AYM, açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 33’üncü maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.” DW Türkçe’nin haberine göre, CHP eski milletvekili, Anayasa Komisyonu üyesi hukukçu Atilla Kart, AYM’nin kararını değerlendirdi. Kart’a göre evrensel hukuk ile Anayasa’nın hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemelerde dernek ve vakıflar için yasal olmak, meşru olmak ve aleniyet kazanmak gibi kriterler bulunuyor. SGD ve benzerlerinin de yasal olduğunu söyleyen hukukçu, bunların meşru ve aleniyet kazanmış olduğunun altını çiziyor ve ekliyor: “Dolayısıyla yasal bir derneğe üye olmak suç teşkil edemez. Örgüt üyeliğinin maddî delilleri farklıdır.”