"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz

15 Kasım 2019, Cuma
Anayasa Mahkemesi (AYM) geçen hafta kapatılan dernek ve vakıflara üye olanları ilgilendiren emsal bir karara imza attı.

Anayasa Mahkemesi, “Dernek üyesi olmak, terör örgütü ile bağı ortaya koymaz” dedi. AYM kararında şöyle denmişti: “AYM, başvurucunun örgütlenme özgürlüğüne yapılan müdahalenin demokratik toplum düzeninin gereklerine uygun olmadığı sonucuna ulaşmıştır. AYM, açıklanan gerekçelerle Anayasa’nın 33’üncü maddesinde güvence altına alınan örgütlenme özgürlüğünün ihlal edildiğine karar vermiştir.” DW Türkçe’nin haberine göre, CHP eski milletvekili, Anayasa Komisyonu üyesi hukukçu Atilla Kart, AYM’nin kararını değerlendirdi. Kart’a göre evrensel hukuk ile Anayasa’nın hak ve özgürlüklerle ilgili düzenlemelerde dernek ve vakıflar için yasal olmak, meşru olmak ve aleniyet kazanmak gibi kriterler bulunuyor. SGD ve benzerlerinin de yasal olduğunu söyleyen hukukçu, bunların meşru ve aleniyet kazanmış olduğunun altını çiziyor ve ekliyor: “Dolayısıyla yasal bir derneğe üye olmak suç teşkil edemez. Örgüt üyeliğinin maddî delilleri farklıdır.”

Etiketler: aym
Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Komşusu açken tok uyunmaz

    Bu skandallarla yargı nereye?

    Çalışan yoksulluğu yüzde 11 arttı

    Milliler bir ilke imza attı

    Müslüman kimliğine uygun yaşamalıyız

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz

    Milli Takım EURO 2020'yi garantiledi
    📷

    Samimiyet Urfa sokaklarına yansımış

    Erbaş: Kudüs yeniden barış şehri olmalı

    İstanbul'un ilçelerinin 2020 bütçesi belli oldu

    Endonezya 7,1'le sallandı, tsunami uyarısı yapıldı!

    Terör örgütü PKK'ya tıbbi cihaz gönderildiği iddiası hakkında açıklama

    Yunanistan'da birçok üniversite öğrenciler tarafından işgal edildi

    Google'dan çocuklara ilişkin açıklama

    Arakanlı Müslümanlara ilişkin yeni gelişme

    Şehir Üniversitesini Kılıçdaroğlu mu savunsun?

    EGM'den renk körlüğü kararı

    ABD Suriye'de petrole odaklandı

    MSB: Türk ve Rus unsurları altıncı kara devriyesini de tamamladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kararlı duruş,” öyle mi?
    Genel

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz
    Ahmet BATTAL

    Ne verdiysek geri mi alıyoruz?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Akrabalar arası hassas çizgiler
    Genel

    Bu skandallarla yargı nereye?
    Faruk ÇAKIR

    Ekran yarası
    Genel

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz
    M. Latif SALİHOĞLU

    Şeyh Sünûsî Millet Meclisi’nde
    Ali FERŞADOĞLU

    Evliya ve şeyhlerden binlerce kat vird, tesbih ve zikir mümkün

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.