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17 OCAK 2020 CUMA - YIL: 50

Devlet darmadağın

17 Ocak 2020, Cuma
THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, “Başkanlık sistemine geçildi. Bunun sonuçları şu anda ölçülebilir değil. Ama gördüğüm kadarıyla devletin önemli kurumları darmadağın edildi” dedi.

THY eski Yönetim Kurulu Başkanı Hamdi Topçu, Kemal Öztürk’ün Youtube kanalındaki programa katılarak istifa süreci, Cumhurbaşkanlığı Sistemi ile ilgili  önemli açıklamalar yaptı.

Topçu, istifasıyla ilgili şunları anlattı: “Benim üzüldüğüm taraf şu oldu; ben istifa ettikten sonra THY ile ilgili hiç bir siyasi, bakan düzeyinde ‘Siz bu kadar zaman burada görev yaptınız. Özel bilgiler var kafanızda. Uluslar arası rekabetle ilgili durumlar var. Bunları bir paylaşım yapalım, bir devir yapalım’ diye hiç kimseden böyle bir talep gelmedi. Çok garipsedim. Halbuki, bir havayolu şirketinin başkanı değişeceği zaman en az bir sene önce belirlenir. Meselâ, Lutfhansa’da böyledir. Anons edilir. Ona bir ‘iz başkan’ atanır. Bir yıl o başkan ‘yeni başkan’ı gezdirir.Bizde böyle bir şey yok.(...) (İstifa sürecinde) Başbakan Davutoğlu da aramadı. Bizim yediğimiz içtiğimiz ayrı gitmez, dertlerimizi paylaştığımız, ağabey dediğimiz bir kişi, düşünün ben bu görevden ayrılıyorum bir telefon dahi etmiyor. Her işin bir nezaketi var. Bizden önceki yönetim kurulu başkanlarına yapılanların yüzde onu bize yapılmadı. Başbakan ve bakanların katıldığı yemeklerle veda edilirdi. Biz bunu yapamadık. Ben bunu fazla da önemsemiyorum. Çünkü bugün aynı parti içinde bakanlıklar değişiyor, bir önceki bakanın bütün brokratları yok sayılıyor. Halbuki aynı parti...”

Kurumlar zarar gördü

Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ni eleştiren Topçu, “Başkanlık sistemine geçildi. Bunun sonuçları şu anda ölçülebilir değil. Ama gördüğüm kadarıyla devletin önemli kurumları ki bunların gelenekleri 40 yılda 50 yılda oluşur. Bunların hepsi darmadağın edildi. Bunların tekrar bir gelenek kazanması çok uzun süre alır. Bunların kendi iç kontrolleri vardı. Meselâ bugün bir vergi sistemine baktığımızda vergide kurumsal bir yapı yok şu anda. İnanılmaz bir dağınıklık var. Bu dağınıklığı eskiden kurullar vardı, o kurullar vasıtasıyla Maliye Bakanlığı kullanıyordu. O kurullar içinde de dejenere olmuş yerler vardı. Ama bunlar düzeltilebilirdi bence. Veya birleştirilebilirdi, güzel hale getirilebilirdi. Ama biraz örselendi. Devletin diğer kurumları da aynı şekilde. Bürokrasi, aslında objektif, ölçülebilir şekle getirilmesi gerekirken şu anda bürokrasi o eski muktedirliğinin karşılığını ödüyor diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

HABER: SEYHAN ŞENTÜRK

Etiketler: devlet, darmadağın
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