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4 NİSAN 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Devletler arasına virüs girdi

04 Nisan 2020, Cumartesi 00:10
Profesör Abraham L. Newman ile Profesör Henry Farrell, koronavirüs salgını ile beraber dünyada “güvensizlik ve bencillik” yönünde risklerin arttığını söyledi.

ABD’de Georgetown Üniversitesi’nden Profesör Abraham L. Newman ile George Washington Üniversitesi siyasî bilimler ve uluslararası ilişkiler profesörü Henry Farrell, dünyada “güvensizlik ve bencillik” yönünde risklerin arttığını vurguluyor. Harvard Business Review dergisine yazdıkları bir makalede “Deletler arasında artan karşılıklı şüphe, uluslararası işbirliğini zorlaştıracak. Vatandaşları korkarken ve ürün tedariki sınırlı iken hükümetlerin cömert olması zordur. Bir korku ve misilleme sarmalına yol açabilir” diye yazdı.

Alman medyası ise geçen ay Trump yönetiminin bir Alman şirketine büyük paralar karşılığında kendilerine aşı satılmasını istediğini duyurmuş, CureVac adlı şirket bu haberi yalanlasa da bu olay diğer ülkelerin de huzurunu kaçırmıştı. Çin’de devlet medyası Global Times’da yayımlanan bir başyazıda, aşı arayışının “Çin’in kaybetmeyi göze alamayacağı bir mücadele” olduğu ifade edildi. CureVac ile ilgili habere yer verilen yazıda, “Önde gelen iki batılı ülkenin attığı bu adımlar, bize Çin’in aşı geliştirme konusunda Avrupa’ya veya ABD’ye güvenemeyeceğini gösterdi. Bu kritik alanda Çin kendi başına olmak zorundadır” denildi.

Gıda stoku yapılıyor

Guardian’daki haberde, koronavirüs salgını büyüdükçe panik halindeki hükümetlerin de salgına karşı mücadelede gerekli malzemeleri elde etmek için olmadık yöntemlere başvurmakla suçlandığı, tıp malzemelerinin ihracının yasaklanması ve test kitlerine ulaşmak için gizli ajanlar kullanılması gibi yöntemlerin kullanıldığı ifade ediliyor. Fransa, Almanya ve Rusya dahil bazı ülkelerin maske ve tehlikeli maddelere karşı koruyucu tulum stoklamaya başladığı belirtiliyor. Türkiye’nin ise bu malzemelere sadece ihracat yasağı getirmekle kalmadığı, daha önce ödemesi alınan ama teslimatı yapılmayan satış işlemlerini de durdurduğu söyleniyor. Bazı ülkelerde ise son haftalarda gıda stokuna başlandı. Kazakistan un ihracatını yasakladı, Vietnam pirince ihraç yasağı getirdi, Sırbistan ise ilaç ve ayçiçeği çekirdeği ihracını durdurdu.

Etiketler: devlet, virüs
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