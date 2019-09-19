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19 EYLÜL 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Dışişleri Bakanlığı Kıbrıs Rum Kesimi'ni uyardı

19 Eylül 2019, Perşembe 19:07
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "GKRY'nin hükümsüz ruhsatlarına dayanarak Türk kıta sahanlığında herhangi bir hidrokarbon arama çalışması yapılamayacağı konusunda tekrar uyarıyoruz." ifadesini kullandı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy,  Güney Kıbrıs Rum Yönetiminin (GKRY) 7 numaralı sözde ruhsat sahası için uluslararası şirketlerle anlaşma imzaladığına dair haberler hakkında bakanlığa yöneltilen soruya yazılı yanıt verdi.

GKRY'nin, Kıbrıs Adası'nın tamamı üzerinde meşru hakları bulunan Kıbrıs Türklerini yok sayarak sınırlandırdığı 7 numaralı sözde münhasır ekonomik bölge parseli için Fransız Total ve İtalyan ENI ile anlaşma imzaladığına dair basında çıkan haberlere işaret eden Aksoy, "Tüm uyarılarımıza rağmen GKRY'nin bu konudaki kararlılığımızı idrak edemediğini göstermektedir." değerlendirmesini yaptı.

Aksoy, "7 numaralı sözde ruhsat sahasının bir bölümü, daha önceden de defalarca dikkate getirdiğimiz ve uluslararası kamuoyuyla paylaştığımız üzere, ülkemizin bölgedeki Birleşmiş Milletler (BM) nezdinde de kayda geçirilen kıta sahanlığı içinde kalmaktadır." ifadesini kullanarak, şöyle devam etti:

"Ülkemiz, hiçbir yabancı ülke, şirket veya geminin deniz yetki alanlarımızda izinsiz olarak hidrokarbon arama/çıkarma faaliyetlerinde bulunmasına, bundan sonra da hiçbir şekilde fırsat vermeyecek, hak ve çıkarlarını korumak için gerekli tedbirleri almaya devam edecektir. GKRY'nin, Kıbrıs Türkleri'nin haklarını gasbetmeyi hedefleyen tek taraflı eylemlerinin, Doğu Akdeniz'deki barış ve istikrara katkıda bulunmadığı konusundaki güçlü uyarılarımızı yapmayı sürdürüyoruz. Ada'nın hidrokarbon kaynaklarının hakça paylaşımına yönelik Kıbrıs Türk tarafınca yapılan öneri halen masadadır. Atılan bu imza, GKRY'nin, Kıbrıs Türk tarafının Ada'daki ve etrafındaki doğal kaynaklar üzerindeki eşit, ayrılmaz hak ve çıkarlarını hiçe sayan sorumsuz tutumunu sürdürmekte maalesef ısrarlı olduğunun kanıtıdır. Bölgeye ilgi duyan şirketleri, GKRY'nin hükümsüz ruhsatlarına dayanarak Türk kıta sahanlığında herhangi bir hidrokarbon arama çalışması yapılamayacağı konusunda tekrar uyarıyoruz."

AA

Etiketler: Dışişleri Bakanlığı, Kıbrıs Rum Kesimi, uyarı
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