Dışişleri Bakanlığı'ndan Macron'a tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadelerine tepki göstererek, açıklamada bulundu.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un bir Fransız televizyon kanalına verdiği mülakattaki ifadeleriyle ilgili, "Macron’un, programda yöneltilen kasıtlı sorulara verdiği yanıtlarda, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz." ifadelerini kullandı.

Aksoy, Macron'un Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye'ye yönelik ifadeleriyle ilgili soruya yazılı cevap verdi.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz, Suriye ve Libya konularında uluslararası hukuktan kaynaklanan meşruiyete dayanan politikalar izlediğini vurgulayan Aksoy, "Fransa Cumhurbaşkanı Macron’un, programda yöneltilen kasıtlı sorulara verdiği yanıtlarda, ülkelerimiz arasındaki dostluk ve müttefiklik ilişkisi hilafına kullandığı ifadeleri kabul edilemez buluyoruz." ifadelerine yer verdi.

Avrupa Birliği (AB) Zirvesi öncesi kasıtlı hazırlanan ve Avrupalı Türkiye gerçeğini aşındırmaya yönelik yayının ve bu tutarsız iddiaların amacına ulaşmayacağının açık olduğunu belirten Aksoy, Türkiye'nin gerek izlediği bölgesel politikalarla gerek üye ülkelerle oluşturduğu yakın ikili ilişkilerle Avrupa kıtası, NATO ve transatlantik ilişkilerinde etkin olmaya ve en büyük katkıları sunmaya devam edeceğinin altını çizdi.

Aksoy, Macron’un, Türkiye’nin Fransa’nın iç siyasetine gelecek seçimler üzerinden müdahale edeceği hususunda kesin hükümlerle ileri sürdüğü iddiayı da ülkede yaşayan yabancı kökenli toplumları yabancılaştırıcı ve bu yönüyle tehlikeli bulduklarını kaydetti.

Türkiye’nin ülkede yaşayan yaklaşık 800 bin nüfuslu Türk toplumunun refahı, huzuru ve uyumu dışında Fransa’nın iç siyasetine ilişkin bir gündemi bulunmadığına işaret eden Aksoy, buna mukabil Fransa’nın da Türkiye konusunu özellikle seçim dönemleri öncesinde bir iç politika tartışması haline getirmemesinin Türkiye'nin en haklı beklentisi olduğuna dikkati çekti.

Aksoy, şunları kaydetti:

"İki ülke ilişkilerinde yaşanan gerilimlerin yerini sükunete ve dostluğa bırakması için adımlar attığımız bu dönemde, Sayın Macron’un bu açıklamalarının talihsiz ve tutarsız olduğunu düşünüyoruz. Fransa ile son dönemde yaşanan sorunların temelinde de bu samimiyetsizlik ve tutarsızlık yatmaktadır. Fransa’nın bu dönemde sergileyeceği müspet ve menfi tutum ve söylemlerin Türkiye tarafından aynı şekilde mukabele göreceğini yeniden hatırlatıyoruz."

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Macron: Türkler tarafından bir sonraki seçimde müdahale girişimleri olacak

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Türklerin, Fransa'da düzenlenecek bir sonraki seçimde müdahale girişimlerinin olacağını iddia etti.

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, France 5 televizyon kanalı ile yaptığı röportaj yayımlandı. Bu röportaj, Macron'un, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile 2 Mart'ta video konferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmenin ardından yapıldı.

Türkiye'nin Fransa'nın ortağı olup olmadığı sorusuna yanıt veren Macron, "Suriye bölgesinden tehlikeli kişiler geldiğinde güvenlik konusunda ortaktır. Göç konusunda da ortaktır. İstediğimizi söyleyebiliriz ama Türkiye, dünyada Suriye bölgesinden en çok sığınmacı bulunduran ülkedir." dedi.

"Göç konusunda Türkiye ile çalışmamız gerekiyor"

Türkiye'de 3,5 milyon sığınmacının bulunduğunu ifade eden Macron, "Göç konusunda Türkiye ile çalışmamız gerekiyor. Bir günde 'Sizinle çalışamayız, diyalog yok.' dersek kapıları açarlar ve 3,5 milyon sığınmacı Avrupa'ya gelir. (Türkiye'ye karşı) Katı tutum alsak da Türkiye ile çalışmamız gerekiyor." diye konuştu.

Macron, Fransa'nın İslam ile ilgili sorunu olduğu bilgisini paylaşmanın yanlış olduğunu anlatarak şunları söyledi:

"Geçen sonbaharda 'yalan politikası' yürütüldü. Devlet yalanı söylendi. Bu yalan, Türk devletinin kontrol ettiği medyalar tarafından paylaşıldı. Bu yalan aynı zamanda Katar tarafından kontrol edilen bazı kanallarda da paylaşıldı. Fransa, birkaç hafta bölgedeki ülkeler tarafından yürütülen ve medyalarca paylaşılan siyasi ve dini saldırıya maruz kaldı."

Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içerikli karikatürleri desteklediğini hiçbir zaman söylemediğini ifade eden Macron, Fransa'nın İslam ile sorunu olmadığını, bunu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a da söylediğini belirtti.

Erdoğan'ın yılbaşından bu yana yeniden diyalog yoluna girme isteğini not aldığını ve bunun mümkün olduğuna inanmak istediğini kaydeden Macron, ancak belirsizliklerin sürmesi halinde yeniden ilişkinin kurulamayacağını söyledi.

Diğer yandan, "Türkler tarafından bir sonraki seçimde müdahale girişimleri olacak." ifadesini kullanan Macron, ayrıca Fransa'nın prensiplerinin zayıflatılmaya çalışıldığını öne sürdü.

"Türkiye'ye karşı hiçbir düşmanlığım yok"

Macron, "Türkiye'ye karşı hiçbir düşmanlığım yok. Çok açık olarak ve saygı duyarak Cumhurbaşkanı Erdoğan ile derin anlaşmazlıklar var." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin Doğu Akdeniz'de tek taraflı eylemler gerçekleştirdiğini iddia eden Macron, Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu belirterek "Bir NATO müttefikinin başka müttefiklere karşı tek taraflı eylemlerde bulunması normal mı? Suriye'de DEAŞ'a karşı mücadele eden ortaklarımız, Türkiye tarafından saldırıya uğradı." yorumunda bulundu.

Macron, Türkiye'nin NATO bünyesindeki yerinin açıklığa kavuşturulması gerektiğini savundu.

Türkiye'nin Libya konusundaki taahhütlerini yerine getirmediğini öne süren Macron, şunları söyledi:

"Birçok Avrupa ülkesinin yaklaşımı 'Türkiye'ye karşı sert davranmanın riski bu ülkenin uzaklaşmasını görmek' şeklinde oldu. Bu konuda hassasım. Eğer Avrupa Birliği (AB) barış istiyorsa bölgedeki iki güç olan Türkiye ve Rusya ile zaman içerisinde diyalog halinde olmalı. Türkiye ile diyalog olmalı. Türkiye'nin Avrupa'yı sırtını dönmemesi, dini aşırıcılığa yaklaşmaması ve daha tehlikeli olabilecek veya bizim için olumsuz olacak jeopolitik tercihlerde bulunmaması amacıyla her şeyi yapmak gerekiyor."

Macron, AB'nin Türkiye ile değil, bu ülkenin jeopolotik kararlarıyla sorunu olduğunu savundu.