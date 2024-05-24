"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
24 MAYIS 2024 CUMA - YIL: 55

Dışişlerine paralel yapı tepkisi

24 Mayıs 2024, Cuma 18:03
Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edilirken, muhalefet partileri bu vakfın ‘paralel bir yapı’ niteliğinde olabileceğine dikkat çekiyor.

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Muhalefet partileri ‘paralel bir yapı’ niteliğinde olabilecek vakfa ilişkin uyarılarda bulundu. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifini eleştirdi. İktidarın, TBMM’yi noteri gibi gördüğünü savunan Özdağ, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye, prangalarından kurtulacak, yasamanın yani çatısı altında bulunduğumuz yüce Meclisin daha etkin ve saygın olacağı söylenmiyor muydu? Oldu mu? Asla olmadı. ‘Evet oldu’ diyen buyursun” ifadelerini kullandı. Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifine işaret eden Özdağ, “İktidar istemese bu yasa teklifinin içeriğinde tek bir paragraf, tek bir cümle, tek bir kelime hatta tek bir harfi değiştirme kabiliyetimiz var mı? Bu nasıl bir sistem?” diye sordu.

Yönetim nasıl olacak?

Vakfın yönetiminin nasıl olacağını soran Özdağ, “Elbette bu işe imza atan kişinin yani Bakanın şahsında bir yönetim organizasyonu olacak. Mütevelli heyeti, Dışişleri Bakanlığında genel müdür veya büyükelçi ve üstü seviyede görev yapan veya yapmış kişilerle akademi ve iş dünyasından Bakan tarafından beş yıllığına seçilecek. Kamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine huzurları kaçmasın diye bir yandaş semirtme uygulaması olan, olmazsa olmazları huzur hakları verilecek.” ifadelerini kullandı. Söz konusu teklif kanunlaşırsa, Dışişleri Bakanlığı bütçesinden hemen 10 milyon TL’nin vakfa aktarılacağını anlatan Özdağ, “Dışişleri Bakanlığımız gibi saygın ve kadim bir kurumumuza yan yollardan ticari işletme misyonu veriliyor” dedi.

Koskoca Türkiye’yi ticarethane yaptınız

İlkesel olarak kanunla ve devletin bizzat kendisinin veya kuruluşlarının vakıf kurmasının, vakıf kültürüne ve anlayışına uymadığını dile getiren Özdağ, “Vakıfları, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü denetliyor. Peki Sayıştay’ın bile denetleyemeyeceği ve başında da Dışişleri Bakanının olacağı söz konusu vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü nasıl denetleyecek?” diye sordu. Dışişleri Bakanlığı Güçlendirme Vakfının dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip olacağını kaydeden Özdağ, “Dışişlerinden bahsediyoruz, dünyanın neresinde böyle dışişleri bakanlıklarını desteklemek için kar amacı güden bir vakıf var? Varsa çıkıp özür dileyeceğim. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’ni ticarethane yapıyorsunuz” dedi. 

AA

Okunma Sayısı: 298
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İl birincisi öğretmen mülakatta elendi

    Dışişlerine paralel yapı tepkisi

    Helikopterin düşüşü araştırılmalı

    'Felaket geliyorum der'

    Personel servislerinin kaldırılmasına dava

    Gençler güvenlik duygusunu kaybetti

    4 gün okul, 3 gün tatil mi?

    Avrupa’dan daha pahalı ülke olduk

    Yeni müfredat kabul edildi

    Çin Tayvan'ın çevresinde askeri tatbikat yapıyor

    Papua Yeni Gine'de toprak kayması: 100'den fazla ölü

    Ermenistan, 4 köyü Azerbaycan'a iade etti

    Filistin’i tanımalar barış yolunda adım - Tüm ülkelere Filistin’i tanıma çağrısı

    Türkiye Kupası 11. kez Beşiktaş'ın oldu

    ‘Kiracılar bu yükü kaldıramaz, davalar artacak’

    Sokak hayvanlarını öldürmek çare mi?

    Soykırım suçlaması böyle savuşturulamaz

    ‘31 Mart uyarımızı iktidar anlamamış’

    Tatile nasıl gidecek, orada ne yiyeceğiz?

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Dış geziler
    Faruk ÇAKIR

    İsraf kralından vaaz!
    Risale-i Nur'dan

    Ebedî bir güzelliğe nasıl sahip olunur?
    M. Latif SALİHOĞLU

    Siyasî iktidarın lideri, üstadı, mürşidi...
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Cevher İLHAN

    “Normalleşme” rafa kalkıyor
    İbrahim ERSOYLU

    Bıktıran Kemalizm propagandası
    Ali FERŞADOĞLU

    Hakiki dindarlık, güven ve huzur
    Hasan KOÇ

    Şimdiki hafiyeler eskisinden beterdir

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.