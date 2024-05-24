Dışişlerine paralel yapı tepkisi

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edilirken, muhalefet partileri bu vakfın ‘paralel bir yapı’ niteliğinde olabileceğine dikkat çekiyor.

Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı kurulmasına ilişkin kanun teklifi komisyonda kabul edildi. Muhalefet partileri ‘paralel bir yapı’ niteliğinde olabilecek vakfa ilişkin uyarılarda bulundu. Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifini eleştirdi. İktidarın, TBMM’yi noteri gibi gördüğünü savunan Özdağ, “Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile Türkiye, prangalarından kurtulacak, yasamanın yani çatısı altında bulunduğumuz yüce Meclisin daha etkin ve saygın olacağı söylenmiyor muydu? Oldu mu? Asla olmadı. ‘Evet oldu’ diyen buyursun” ifadelerini kullandı. Dışişleri Teşkilatını Güçlendirme Vakfı Kanunu Teklifine işaret eden Özdağ, “İktidar istemese bu yasa teklifinin içeriğinde tek bir paragraf, tek bir cümle, tek bir kelime hatta tek bir harfi değiştirme kabiliyetimiz var mı? Bu nasıl bir sistem?” diye sordu.

Yönetim nasıl olacak?

Vakfın yönetiminin nasıl olacağını soran Özdağ, “Elbette bu işe imza atan kişinin yani Bakanın şahsında bir yönetim organizasyonu olacak. Mütevelli heyeti, Dışişleri Bakanlığında genel müdür veya büyükelçi ve üstü seviyede görev yapan veya yapmış kişilerle akademi ve iş dünyasından Bakan tarafından beş yıllığına seçilecek. Kamu görevlileri dışındaki yönetim kurulu ve denetleme kurulu üyelerine huzurları kaçmasın diye bir yandaş semirtme uygulaması olan, olmazsa olmazları huzur hakları verilecek.” ifadelerini kullandı. Söz konusu teklif kanunlaşırsa, Dışişleri Bakanlığı bütçesinden hemen 10 milyon TL’nin vakfa aktarılacağını anlatan Özdağ, “Dışişleri Bakanlığımız gibi saygın ve kadim bir kurumumuza yan yollardan ticari işletme misyonu veriliyor” dedi.

Koskoca Türkiye’yi ticarethane yaptınız

İlkesel olarak kanunla ve devletin bizzat kendisinin veya kuruluşlarının vakıf kurmasının, vakıf kültürüne ve anlayışına uymadığını dile getiren Özdağ, “Vakıfları, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü denetliyor. Peki Sayıştay’ın bile denetleyemeyeceği ve başında da Dışişleri Bakanının olacağı söz konusu vakfı, Kültür ve Turizm Bakanlığına bağlı Vakıflar Genel Müdürlüğü nasıl denetleyecek?” diye sordu. Dışişleri Bakanlığı Güçlendirme Vakfının dünyada ilk ve tek olma özelliğine sahip olacağını kaydeden Özdağ, “Dışişlerinden bahsediyoruz, dünyanın neresinde böyle dışişleri bakanlıklarını desteklemek için kar amacı güden bir vakıf var? Varsa çıkıp özür dileyeceğim. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti’ni ticarethane yapıyorsunuz” dedi.