"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Diyanet'in 7800 personel alım ilanı Resmi Gazete'de

29 Ekim 2021, Cuma 20:00
Diyanet İşleri Başkanlığının sözleşmeli Kur'an kursu öğreticisi, imam hatip ve müezzin kayyım pozisyonlarına 7 bin 800 personel alımına ilişkin ilan, Resmi Gazete'nin çeşitli ilanlar kısmında yayımlandı.

5 bin 600 imam hatip, 1500 Kur'an kursu öğreticisi ve 700 müezzin kayyım personeli alımı için başvurular, 8-22 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/IKYS/Sinav/Kurumdisi/" internet adresi üzerinden yapılacak.

Başvuru yapacakların, 2020 KPSS (B) grubundan lisans mezunları için KPSSP124, önlisans mezunları için KPSSP123, ortaöğretim mezunları için KPSSP122 puan türünden en az 50 puan almış olmaları şartı aranacak.

Formu dolduran adaylar, sınav başvurularını onaylatmak üzere istenen belgelerle birlikte herhangi bir il veya ilçe müftülüğüne 8-22 Kasım 08.30-16.30 saatlerinde şahsen müracaat edecek.

Alımlara ilişkin detaylı bilgiye, Başkanlığın internet sitesinden ulaşılabilecek.

5 Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı atanacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Merkez Teşkilatında açık bulunan 5 Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcısı kadrosuna atama için sınav yapılacak.

Başvuru yapacakların, en az 4 yıllık dini yükseköğrenim mezunu, sınavın yapılacağı yılın ilk günü itibarıyla 35 yaşını doldurmamış ve 2020 veya 2021 yıllarında yapılan KPSS P3 puan türünden en az 60 puan almış olmaları ile daha önce yapılmış Din İşleri Yüksek Kurulu Uzman Yardımcılığı yarışma sınavlarında iki defa başarısız olmaması gerekecek.

Başvuru şartlarını taşıyan adaylar, 1-15 Kasım'da "https://dibbys.diyanet.gov.tr/ IKYS/Sinav" internet adresi üzerinden sınav başvuru programı aracılığıyla müracaatta bulunacak.

Sınavlar ve sınavların sonuçlarıyla ilgili bütün duyurular, Başkanlığın internet sitesinde ve aynı sitedeki İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü sayfasında ilan edilecek.

AA

Okunma Sayısı: 126
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Akaryakıt zamları esnafın belini büküyor

    Suudi Arabistan ile Lübnan arasında kriz: Büyükelçi geri çağrıldı, ithalat durduruldu

    Merkel: Türkiye göç sorunuyla ilgili desteklenmeli

    Son 24 saatte 24409 vaka gözlemlenirken 209 kişi daha vefat etti

    6 zincir markete 2,7 milyar lira ceza

    Kars ve Ardahan'da kar yağışı gözlemlendi

    COP26 İklim Zirvesi Glasgow'da yapılacak: '1 milyar kişi iklim mültecisi olabilir'

    Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Öztürk'ten iklim değişikliği uyarısı

    Dünya G20'ye odaklandı

    İngiltere ile Fransa arasındaki balıkçılık krizi büyüyor

    AB'den İsrail'e bir çağrı daha: Yasa dışı yerleşimleri durdur

    İzmir depreminin üzerinden 1 yıl geçti: 5 davada 29 sanık yargılanıyor

    ABD'den Çin'e karşı Tayvan adımı

    İsim ve resimden ibaret değildir: Cumhuriyet, adalet, hürriyet ve meşverettir

    Hekim göçü önlenemiyor

    AKP sebep, enflasyon sonuç

    Cadde ve sokak adlarını değiştiremezsiniz

    Hak kullanımı istisna oldu

    Tedbirler gevşedi, grip patladı - Acillere başvurular iki kat arttı

    Yoksulluk sınırı 4 asgari ücretten fazla

    En Çok Okunanlar

    Cevher İLHAN

    “Kriz” hangi tâvizlerle ötelendi?
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Üstadın Menderes’e mektubundan kardeşlik ve hukuk mesajları
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    Mahir Yenemuk da rahmetli oldu
    Risale-i Nur'dan

    Mal sahibi zannettiğin esbab, mal sahibi değil
    Mehmet ÇETİN

    Şimdiye uğrayarak geçmişe giden ben
    Ahmet BATTAL

    Veteriner adaleti figürünkinden iyidir
    Mehmet Pekel

    Neden geri kaldık (5) ve Fuat Sezgin
    Ayla AĞRAK

    Öyle bir Nebi ki
    Ali FERŞADOĞLU

    Kişi zekât bağışlarını kontrol edemez!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.