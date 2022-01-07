‘Diyanet’in çocuklara Kur’ân öğretmesi kadar doğal bir şey yok’

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel’in Kur’ân kursları ile ilgili ifadelerine ilişkin açıklama yaptı.

Kur’an kursları tartışması

Kılıçdaroğlu, "Plan ve Bütçe Komisyonu üyeliği yaptığım dönemde Diyanet’in öğrencilere verdiği derslerin kitaplarını istedik. Son derece güzel hazırlanmış, renkleri güzel seçilmiş. Çocukların Kur’ân’ı rahat öğrenebileceği materyaller hazırlanmıştı. Ben Diyanet İşleri Başkanı’nı o dönem kutladım. Dolayısıyla Diyanet’in bu çerçevede çocuklarımıza, isteyen ailelerin çocuklarına Kur’ân’ı öğretmesi kadar doğal bir şey yoktur." dedi.

İnanç ve kimlik alanlarına asla girmemeli

"Siyaset, inanç ve kimlik alanlarına asla girmemeli" diyen Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: Anayasa’nın 24. maddesinde de bu açık ve net belirtiliyor. Gerçekten de Kuran kurslarının annelerin babaların güven içinde çocuklarını gönderebileceği mekanlar olması gerekiyor. Bazı kursların badana boyalarının CHP İl örgütleri tarafından yapıldığını da belirtmek isterim. İnsanlar inançlarını çocuklarının öğrenmesini isteyebilirler. Bunun AKP ve MHP tarafından siyasete malzeme edilmesini de doğru bulmuyorum. Görüşümüz, partinin görüşü de budur."