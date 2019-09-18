Diyanet’ten ‘hediye’ açıklaması

Diyanet İşleri Başkanlığı, yetkili makamlarda bulunan kişilerin hediye ve bağış kabul etmelerinin caiz olmadığını, bunun “rüşvet olarak değerlendirilebileceğini” belirtti.

Diyanet, Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanlığı sitesine gelen “Yetkili makamlarda bulunanların hediye kabul etmeleri caiz midir?” sorusunu cevapladı. Karşılıklı olarak hediyeleşmek insanlar arasında sevgi ve saygının oluşmasına katkı sağladığı ifade edilen cevapta özetle şöyle denildi: Nitekim Hz. Peygamber (asm), “Hediyeleşin ki aranızdaki sevgi artsın” buyurmuştur. Ancak yetkili makamlarda bulunan kişilerin, bu göreve gelmeden önce aralarında hediyeleşme âdeti olmayan kişilerden her ne ad altında olursa olsun; hediye ve bağış kabul etmeleri caiz değildir. Zira bu durum, rüşvet olarak değerlendirilebilir.

Makamlara verilen hediyeler kabul edilemez

Independent’te yer alan habere göre, Hz. Peygamber (asm), idari makamlarda bulunanlara verilen hediyelerle ilgili olarak; “Yetkililerin aldığı hediyeler, ganimetten aşırmak (kamu malını zimmetine geçirmek) gibidir” buyurmuştur. Yine Resûlullah (asm), zekât toplamakla görevlendirdiği memurunun hediye aldığını işittiğinde; “Benim gönderdiğim bir görevliye ne oluyor ki: ‘Bu zekât malıdır; bu da bana hediye edilmiştir’ demektedir! Bu kişi babasının (yahut anasının) evinde oturup kalsa, acaba kendisine hediye verilir miydi? Allah’a yemin ederim ki, sizden biriniz o zekât malından bir şey alırsa kıyamet gününe o malı boynunda taşıyarak gelecektir” buyurarak, kişinin yetkili makamda bulunmasından dolayı hediye almasının caiz olmadığını ifade etmiştir.