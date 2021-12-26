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27 ARALIK 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Diyanet: Yeni sistemde de faiz var, haram

26 Aralık 2021, Pazar 20:53
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin ardından “vadeli mevduatın haram olduğu” yönündeki fetvası gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni model için de “haram” fetvası verdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Diyanet’in telefonla fetva hizmeti verdiği ALO 190 Fetva Hattı üzerinden “Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı kullanmanın dini hükmü”ne cevap verildi. Diyanet’in vadeli mevduat hesabına ilişkin verdiği fetvanın anımsatıldığı yanıtta, “Aynı fetva geçerli. Dinen aynı hükümlere sahip. Vadeli mevduatta da faiz geçerli kur korumalıda da. Sonuçta banka fazlalık veriyor, yani faiz tahakkuk ediyor. Bu yüzden sakıncalı, haram” denildi.

Haber Merkezi

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  • Hasan

    26.12.2021 21:38:23

    İyi performans

Risale-i Nur Külliyatı

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