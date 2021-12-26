Diyanet: Yeni sistemde de faiz var, haram

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açıkladığı kur korumalı TL vadeli mevduat sisteminin ardından “vadeli mevduatın haram olduğu” yönündeki fetvası gündeme gelen Diyanet İşleri Başkanlığı, yeni model için de “haram” fetvası verdi.

Cumhuriyet’in haberine göre, Diyanet’in telefonla fetva hizmeti verdiği ALO 190 Fetva Hattı üzerinden “Kur korumalı TL vadeli mevduat hesabı kullanmanın dini hükmü”ne cevap verildi. Diyanet’in vadeli mevduat hesabına ilişkin verdiği fetvanın anımsatıldığı yanıtta, “Aynı fetva geçerli. Dinen aynı hükümlere sahip. Vadeli mevduatta da faiz geçerli kur korumalıda da. Sonuçta banka fazlalık veriyor, yani faiz tahakkuk ediyor. Bu yüzden sakıncalı, haram” denildi. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 558

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.