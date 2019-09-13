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Diyarbakır'daki terör saldırısının detayları gün ağarınca ortaya çıktı

13 Eylül 2019, Cuma 13:42
Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce sivillerin bulunduğu araca yönelik düzenlenen saldırının, odun yüklü traktörün geçişinden sonra uzaktan kumandalı patlayıcıyla gerçekleştirildiği belirlendi.

Diyarbakır'daki terör saldırısına ilişkin gözaltılar var

Diyarbakır'ın Kulp ilçesi kırsalında PKK'lı teröristlerce düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu, 10 kişinin yaralandığı saldırının detayları gün ağarınca ortaya çıktı.

Kulp'un Ağaçkorur köyü mevkisinde dün odun toplamaya giden köylülerin bulunduğu araca teröristlerce el yapımı patlayıcıyla düzenlenen, 7 kişinin şehit olduğu saldırıda yaralanan 10 kişiden 9'unun tedavisi Dicle Üniversitesi (DÜ) Tıp Fakültesi Hastanesi ile Selahaddin Eyyubi Devlet Hastanesinde sürüyor.

Belediyeye ait aracın saldırının gerçekleştiği yerde görüldüğü iddiası

Saldırının ardından başlatılan soruşturma kapsamında, olay yerinde patlamadan kısa süre önce belediyeye ait aracın görüldüğü bilgisi üzerine haklarında yakalama kararı çıkarılan 4 şüpheliden gözaltına alınan HDP İlçe Başkanı A.K. ile HDP'li Kulp Belediyesi Fen İşleri Müdürü Ş.A'nın emniyetteki işlemleri devam ediyor.

"HDP'li belediyenin otopark görüntüleri inceleniyor

Soruşturmada, ilçedeki kurum ve iş yerlerine ait güvenlik kameraları ile HDP'li Kulp Belediyesinin otoparkındaki giriş çıkış yapan araçlara ilişkin görüntüler inceleniyor.

Saldırının ardından güvenlik güçlerince PKK'lı teröristlere yönelik bölgede başlatılan operasyon sürüyor.

Saldırı odunların yüklendiği traktörün geçişinden sonra düzenlenmiş

Sivillerin bulunduğu pikaba yönelik saldırının, odunların yüklendiği traktörün geçişinden hemen sonra gerçekleştirildiği belirlendi.

Uzaktan kumandalı patlayıcı kullanılmış

Saldırıda kullanılan el yapımı patlayıcının uzaktan kumandalı olduğu tespit edildi.

Patlamanın etkisi ile yolun karşı tarafına savrularak şarampole yuvarlanan pikabın ağaçlara takılarak durabildiği görüldü.

Olay yerinde patlamanın etkisi ile yaklaşık 1,5 metre eninde çukur oluştu.

Odun yüklü traktörün olay yerinin ilerisinde olduğu, patlamanın şiddetiyle vatandaşlara ait ayakkabı ve kişisel bazı eşyalar ile odun toplamada kullandıkları orak ve çeşitli malzemelerin olay yerine saçıldığı görüldü.

Şehitlerin kimlikleri belirlendi

Saldırıda, Siraç, Ömer ve Abit Yıldız, Ahmet Ay, İhsan Çelikbilek, Mehmet Bozyel ve Sinan Diğer şehit düştü.

Şehitlerden Siraç, Ömer, Abit Yıldız ve Ahmet Ay'ın cenazesi Kulp ilçesinde, İhsan Çelikbilek ve Mehmet Bozyel'in cenazesi Batman'da, Sinan Diğer'in cenazesi ise Muş'ta düzenlenecek törenin ardından toprağa verilecek.

AA

Etiketler: diyarbakır, terör saldırısı
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