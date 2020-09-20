DP LİDERİ UYSAL, DOKTORLARIN MOTİVASYONLARINI ARTTIRMAK GEREKİRKEN, SİYASETİN HEDEFİ HALİNE GETİRMENİN DOĞRU OLMADIĞINI SÖYLEDİ.

BU TARTIŞMA NEYİN NESİ?

Gültekin Uysal, MHP Lideri Bahçeli’nin başlattığı ve hükümet partisince desteklenen TTB ile ilgili tartışmaların, pandemi ile fedakârca mücadele eden sağlık çalışanlarının motivasyonunu bozacağını belirterek, “Bu tartışma neyin nesi?” dedi.

DOKTORLARLA UĞRAŞAN YEGÂNE ÜLKEYİZ

UYSAL şunları söyledi: “Güzel ülkem Türkiye yine zirveyi zorluyor. Ölümcül bir salgının yaşandığı bir dönemde doktorlar ve meslek örgütüyle uğraşma başarısı ortaya koyan yegâne ülke! Bu başarıda payı olanları tebrik ederim.”

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Doktorlar siyasetin hedefi olmasın

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, doktorlar ve meslek örgütlerinin siyasetin hedefi olmasını eleştirdi.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “Covid19 Salgını ile mücadelede kendi koyduğu kuralları mitingler, toplantılar ve açılışlar ile çiğneyen devlet yöneticilerinin olduğu bir ülkede canı pahasına mücadele eden sağlık çalışanlarının motivasyonunu artıracak işler yapmak varken bu tartışma neyin nesi?” diye sordu.

Sosyal paylaşım sitesinden açıklamalarda bulunan Uysal, “İktidar destekçileri de dahil milletimizin büyük çoğunluğunun inanmadığı verileri sorgulamak aslî vazifesi olan meslek örgütü ve yöneticileri suçlu ama milletten önce kendini kandıran sorumlu ama sorumsuz devlet yöneticisi ve iktidar siyasetçileri suçsuz... Öyle mi!” ifadelerini kullandı.

Türkiye yine zirveyi zorluyor

“Bilmek, mukayese etmektir!” diyen Gültekin Uysal, Sağlık Bakanı ve Bakanlığı başta Türkiye Covid19 Salgını ile mücadelede ne kadar başarılı sorusunun cevabı için vaka ve ölüm sıralamasında dünya skalasında nerede olduğumuza bakmanın ve mukayese etmenin yeterli olmayacağını da söyleyerek, “Güzel ülkem Türkiye yine zirveyi zorluyor... Nesillerimizin yakın hafızasında olmayan bu çapta ölümcül bir salgının yaşandığı bir dönemde doktorlar ve meslek örgütüyle uğraşma başarısı ortaya koyan yegâne ülke! Bu başarıda payı olanları tebrik ederim. Bırakın gerçek verileri, Sağlık Bakanlığı’nın sorumlu vatansever yöneticilerinin bile Bakan ile yapılan video konferans toplantısında sorguladığı açıklanan verileri bile esas alsak durum kötü!” dedi.