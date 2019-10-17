Dokuzuncu gününde Barış Pınarı Harekatı'nda son durum?

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzur getirmek amacıyla Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) başlatılan Barış Pınarı Harekatı 9. gününe girdi.

Milli Savunma Bakanlığı'nın Twitter hesabından yapılan paylaşımda, şunlar kaydedildi: "Fırat'ın doğusunda devam eden Barış Pınarı Harekatı'nda etkisiz hale getirilen PKK/YPG'li terörist sayısı toplam 673 oldu." Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Rasulayn ilçesinin doğu ve güney kırsallarında yuvalanan YPG/PKK'lılara karşı yürütülen operasyonlar devam ediyor. Harekat kapsamında Suriye-Türkiye sınırındaki Tel Abyad ilçesinin batı ve güney hatlarında da ilerleyiş sürüyor. Her iki hatta çok sayıda köy ele geçirildi. Tel Abyad ve Rasulayn'da YPG/PKK'lı teröristlerle şiddetli çatışmalar yaşanıyor. Harekat kapsamında ele geçirilen köylerde Suriye Milli Ordusu (SMO) bomba imha uzmanları arama tarama faaliyetleri yapıyor. Bu çalışmalar sırasında teröristlere ait tüneller de bulunuyor, çok sayıda mühimmat ve silah ele geçiriliyor. 9 Ekim'de başlatılan harekatta şimdiye kadar iki ilçe merkezi, bir belde ve onlarca köy YPG/PKK'dan kurtarıldı. Rasulayn kırsalındaki terör hedefleri obüs atışlarıyla vuruluyor Harekat kapsamında Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Rasulayn kırsalındaki terör mevzileri ateş altına alınıyor. Obüs atışlarıyla terör hedefleri vurulurken, bölgeden dumanlar yükseliyor. AA

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