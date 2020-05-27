Dört ilde yeniden korona

Koronavirüsü salgını konusunda kontrollü normalleşme uygulamaları üst üste yaşama geçirilmeye başlanırken dört ilden olumsuz haberler geldi.

Uzun vak’a tespit edilmeyen Antalya, Artvin, Elazığ ve Bingöl’de haftalar sonra vak’alar tesbit edildi. Antalya’nın Serik ilçesinde Kovid-19 sebebiyle karantina altına alınan bölgede yapılan yeni testlerle birlikte pozitif vak’a sayısı 31’e çıkarken son bir aydır Kovid-19 vak’ası görülmeyen Artvin’de de yeni vak’alar tesbit edildi. Borçka ilçesinde test sonucu pozitif çıkan dört kişi hastaneye kaldırılırken, 23 kişi karantina altına alındı. Bingöl’de ise İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada bir aydan uzun süredir vak’a görülmeyen ilde yeni vak’alar görüldüğü açıklandı. Elazığ’da da 20 gün sonra ilk kez koronavirüsü vakalarına rastlandı. Elâzığ Valisi Çetin Oktay Kaldırım’dan, “Şehir dışından bayram için gelenler, lütfen 14 gün evden çıkmayalım” açıklamasını yaptı.

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