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19 MAYIS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

DP’den Mardin ziyareti

19 Mayıs 2022, Perşembe 16:03
Demokrat Parti (DP) Göç ve Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Teşkilat Başkan Yardımcıları ve Mardin İl-İlçe Başkanlıkları Mardin’de STK’lar ve odalarla buluştu.

Geçen Salı günü, Demokrat Parti Demokrat Parti Göç ve Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı İlay Aksoy, Teşkilat Başkan Yardımcıları Sedat Erge ve Zafer Hamamizade, Mardin İl Başkanı M. Şerif Akay, Artuklu İlçe Başkanı Ahmet Cangi, Midyat İlçe Başkanı Şükrü Aksöz, Kızıltepe İlçe Başkanı Ömer Akay ve beraberindeki heyet Mardin’de toplumun kurumsal ve sivil temsilcileri olan STK’lar ve odalarla buluştu. Mardin ili ve ülke sorunlarına dair istişarelerde bulunulan görüşmelerde sorunlar ve çözüm yolları üzerine fikir alışverişinde bulunuldu. Program ilk olarak Artuklu Ziraat Odası ziyareti ile başladı. Heyet daha sonra Mardin Barosunu ziyaret etti. Ülkedeki göçmenlerin siyasi küçük çıkarlar için, bir denetim ve düzenleme olmadan sınır dışı edilmelerini insanlık dışı bir davranış olduğunu ifade eden Baro Başkanı İsmail Elik, mevcut iktidarın ve siyasilerin bunu bir seçim malzemesi olarak kullandıklarını dile getirdi. Heyet ardından Mardin Ticaret ve Sanayi Odası Genel Sekreteri Çetin Sasa ile görüştükten sonra Mardin Esnaf ve Sanatkarlar Odası’na geçti. DP heyeti Oda başkanlığına yeniden seçilen Başkan İsa Tunç’a tebriklerini iletti. Mardin Organize Sanayi Başkanlığı ile devam edilen ziyarette farklı oda başkanlarından yaşanan sorunlar dinlenildi.

Hiçbir partinin Kürt halkımızla aramıza girmesini kabul etmiyoruz

“HDP de o altılı masaya girerse tutumunuz ne olur? Kürtlere karşı tutumunuz nedir?” sorusunun yöneltildiği görüşmeden İlay Aksoy, “Bizim için HDP bir siyasi partidir. Kürt halkı ise bu ülkenin vatandaşı ve seçmenidir. Hiçbir halk bir partinin ipoteği altına alınamaz. HDP ayrıdır, Kürt seçmeni ayrıdır. Ne HDP ne de başka bir partinin Kürt halkımızla aramıza girmesini kabul etmiyorum. Bizim için Edirneli, Trabzonlu neyse Mardinli de odur” dedi. Soruyla ilgili DP Mardin İl Başkanı M. Şerif Akay ise, “Çözüm süreci denen süreçte AKP HDP ile yakınlaştı, aynı masaya oturdu. AKP, HDP’yi kendi çıkarları için kullandı şimdi ise HDP ile temas kuran her şahsa ve partiye terörist damgası yapıştırıyor.” ifadelerini kullandı. Heyet, ziyaret trafiğinde sırasıyla Kızıltepe Ticaret Borsası ve Kızıltepe Zahideciler Derneği ile de görüştü. 

Etiketler: DP, Mardin
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