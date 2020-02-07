DSÖ'den virüs açıklaması

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, virüsten korunma ekipmanlarının temininde dünya çapında sıkıntı çekildiğini açıkladı.

Son 2 günde virüsün yayılma hızının düştüğünü belirten Tedros, buna rağmen dikkatli olunması gerektiğine vurgu yaptı. Tedros, eldiven, maske ve özel elbise gibi koruyucu ekipmanların temininde sıkıntı çekildiğini söyledi. Koronavirüsün menşei Çin, Türkiye dahil birçok ülkeden koruyucu maske talebinde bulunmuştu. Türk şirketleri maske siparişlerini yetiştirebilmek için 24 saat esasıyla üretim yapıyor. Çin'in Hubey eyaletinin Wuhan kentinde ortaya çıkan koronavirüs, şimdiye kadar 637 kişinin hayatına mal oldu. Sağlık otoriteleri virüse karşı aşı çalışmalarını sürdürüyor.

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