Dualar adalet, barış ve huzur için

Adalet Peygamberinin (asm) dünyayı teşrif yıldönümünü dualarla idrak ediyoruz.

KUR’AN’IN DÖRT ESASINDAN BİRİ ADALET

Rabbimizin insanlığa son elçisi olarak getirdiği Kur’an’ın dört esasından biri adalet olan Peygamberimizin (asm) mevlid-i şerifini bir kez daha idrak ederken, dualarımız zulüm, savaş ve fitnelerin sona ermesi; adalet, barış ve huzurun hâkim olması için.

ONUN (ASM) MESAJLARINA İHTİYACIMIZ VAR

İçinden geçtiğimiz zorlu ve sıkıntılı süreçte İslam dünyası ve insanlığın, maruz kaldığı zulüm, sömürü, savaş ve fitnelerden kurtulabilmesi için, Peygamberimizin (asm) getirdiği adalet, merhamet ve barış eksenli İlahî mesajlara şiddetle ihtiyacı var.