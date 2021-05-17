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17 MAYIS 2021 PAZARTESİ - YIL: 52

Dünya, Gazzeli bebeği konuşuyor

17 Mayıs 2021, Pazartesi
İsrail’in Gazze’ye dünkü saldırılarında bir evde aynı aileden sekizi çocuk 10 Filistinli öldü. Ölmüş annesinin göğsünde ağlarken bulunan beş aylık Ömer saldırıdan kurtulan tek kişi.

Ömer Hadidi... Daha beş aylık. Kalça kemiği kırık; vücudunun her yerinde yaralar var. İsrail’in Gazze’ye saldırılarında yıkılan evlerinin enkazında, ölmüş annesinin göğsünde ağlarken bulundu... Saldırıda annesi, yengesi, dört kardeşi ve dört kuzeni öldü. Enkazdan canlı çıkan tek kişi, Ömer oldu. Doktorlar şimdi onu, Gazze’nin en büyük sağlık kuruluşu olan Şifa Hastanesi’nde hayatta tutmaya çalışıyor. Babası Muhammed Hadidi ise hastanenin dışında gazetecilere feryat ediyor: “Ömer hariç bütün ailemi bir anda kaybettim.” Baba Muhammed Hadidi, hastanenin önünde yaptığı açıklamada, “İsrailliler hiçbir uyarıda bulunmadı, onlara haber vermediler. Kaçmaları gerektiğini anlamaları için drone bile yollamadılar” dedi. Hadidi, bombardıman sesini duyduğunda sadece 400 metre uzaktaki evinden koşarak fırladığını, ama binanın bu sırada tamamen yıkıldığını söyleyip isyan etti.

Uluslar arası toplum nerede?

“Dayılarının evinde bayramlık giysileriyle otururken İsrailliler tarafından hedef alınmalarını gerektirecek ne yaptılar? Onlar sadece çocuk, roket atmadılar. Ömer hariç bütün ailemi bir anda kaybettim... Orada roket yoktu, sadece kadınlar ve çocuklar vardı. Hiçbir roket yoktu. Bunu hak etmek için ne yaptılar?” “Uluslar arası hukuk nerede? Devreye girmesi ve buna son vermesi gereken uluslar arası toplum nerede? Bizim haklarımız nerede? Sizlerden dünyaya, bize olduğunu göstermenizi istiyoruz.” Ömer’in aile üyelerinden bazılarının cenazeleri önceki gün kaldırıldı. Bu katliâmdan geriye, yerle bir olmuş bir ev kaldı... The Independent gazetesinin aktardığına göre, evin enkazından dışarıya oyuncaklar, bir Monopoly kutusu ve bayram yemeğinden geriye kalanlar saçılmış durumda...

Bizim paramızla çocukları öldüremezsin

İsrailli insan hakları aktivisti Ofer Neiman, kendi hükümetinin bir kez daha Gazze Şeridi’nde çocukları öldürdüğünü ve bunun kabul edilemez olduğunu söyledi. Neiman, “İsrail Gazze’de çocukları öldürüyor. Ayrım gözetmeksizin saldırıyor ve bu daha çok çocuğu öldüreceği anlamına geliyor. Ve bu (ölümlerin) masraflarını da biz İsrailli vergi mükellefleri olarak ödemek zorundayız. Hükümet bizim paramızla yeniden Filistinli çocukları öldürüyor. Bizim için bu kabul edilemez” dedi. Bu durum “moral bozucu” olarak niteleyen Neiman, kendisi gibi düşünen bazı Yahudilerin de içerisinde olduğu uluslar arası bir kampanya yürüterek Filistinlilerin haklarını savunmaya çalıştıklarını söyledi. İsrail vatandaşı bir Yahudi olarak kendisinin bu meseleye yaklaşımının “evrensel insan hakları temelinde” olduğunu belirten Neiman, Uluslarası Af Örgütü gibi insan hakları örgütlerinin çabalarını desteklediğini söyledi. 

‘Böyle bir şey görmemiştik’

Filistinliler, İsrail’in Cumayı Cumartesiye bağlayan gece düzenlediği, Ömer’in ailesinin de öldüğü saldırıları “Daha önce böyle bir şey görmemiştik” diye anlatıyor. İsrail ordusu, 40 dakika süren bu saldırılarda Gazze’ye 500 tonluk bomba atıldığını açıkladı. Saldırıda, Hamas’ın yeraltı tünellerinin hedef alındığı savunuldu. 50 yaşındaki Hasan Muhammed Attar ise The Independent’a açıklamasında “Daha önce böyle bir şey görmemiştim. 2014 savaşından daha kötüydü” dedi. Saldırılarda kızının, damadının, torunlarının ve çok sayıda komşusunun öldüğünü anlatan Attar, “Her şey yok oldu. Binalar arasında bu tür bir yangını daha önceden hiç görmedim. Hepimiz boğuluyorduk, kusuyorduk, bunun ne olduğunu bilmiyorum” diye konuştu.

Camiyi yıksalar da ezanı susturamadılar

İsrail’in abluka altındaki Gazze Şeridi’ne düzenlediği hava saldırıları sebebiyle yıkılan caminin enkazı üzerinde ezan okundu. Katar merkezli Al Jazeera’nin haberine göre, İsrail’in bombardımanında yerle bir olan ve kullanılamaz hale gelen Gazze’deki Kuleybu Camii’nde ezanlar susmadı. Ezan okunduğu sırada çekilen ve sosyal medyada yayımlanan görüntüler kullanıcılar tarafından ilgiyle paylaşılırken, İsrail’in saldırısına tepki gösterildi. Kuleybu Camii, İsrail uçaklarının gece geç saatlerde Gazze’nin kuzeyindeki Tel Kuleybu bölgesine düzenlediği saldırılarda yerle bir olmuştu. 

 

AA

Etiketler: dünya, Gazze, bebek
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