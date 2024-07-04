Durgunluk ve iflaslar kapıda

İktisatçı Prof. Dr. Oğuz Oyan, enflasyon rakamlarının beklentilerin altında çıktığını belirterek “Burada bir manipülasyon kokusu var” diyor.

TÜİK’in Türkiye’deki en önemli bölüşüm mekanizması haline geldiğini, toplu iş sözleşmesi, asgari ücret ve diğer ücret zamlarının TÜİK verileri üzerinden belirlendiğini ifade eden Oyan, “Dolayısıyla kritik bir kurum ve bozulma da bundan kaynaklanıyor” diye ekliyor. DW Türkçe’nin haberine göre, Orta Vadeli Program’da gelirler politikasının uygulanacağının, yani ücret gelirlerinin enflasyon altında tutulacağının açıkça ifade edildiğini belirtiyor. Gıda, giyim, ulaştırma gibi kalemlerin fiyatlarının ortalama fiyat artışlarının üzerinde arttığını, gelirinin önemli bir kısmını gıdaya ayırmak zorunda kalan düşük gelir grubunun enflasyonu daha yüksek yaşadığını söyleyen Oyan’a göre Türkiye gelir dağılımının daha da bozulacağı bir sürece doğru gidiyor: “Bu aynı zamanda çok ciddi bir durgunluk işaretidir. Gelirlerin bu kadar kısıldığı bir ortamda enflasyon belki geriye gelecek ama enflasyonla birlikte ekonomik büyüme ciddi anlamda hız kaybedecek. Durgunluğa girilecek. Bu ciddi istihdam kayıpları demek. Ciddi iflasların da kapıda olduğunu bir göstergesi.”

Haber Merkezi