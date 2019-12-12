Duruşma tekrar ertelendi

Çorlu’da 25 kişinin vefat ettiği ve 340 kişinin yaralandığı tren kazasına ilişkin yargılanan 4 sanığın duruşması, 21 Nisan’a ertelendi.

Geniş güvenlik tedbirlerinin alındığı duruşmada mahkeme heyeti, bir kez daha sanıkların tutuklanmasının reddine karar verdi. Euronews’in haberine göre, Çorlu 1. Ağır Ceza Mahkemesince halk eğitim merkezi salonunda görülen duruşmaya, tutuksuz sanıklar TCDD 1. Bölge Müdürlüğü Halkalı 14. Demir Yolu Bakım Müdürü Turgut Kurt, Çerkezköy Yol Bakım ve Onarım Şefi Özkan Polat, köprüler şefi Çetin Yıldırım ve hat bakım onarım memuru Celaleddin Çabuk, kazada vefat edenlerin yakınları ve yaralananlar ile tarafların avukatları katıldı. Bu sırada, mahkeme heyeti sanıkların tutuklanma taleplerinin reddine karar verdi. Keşif hususunun bilirkişiler belirlendikten sonra değerlendirilmesine hükmeden heyet, sanıklar Turgut Kurt, Özkan Polat ve Çetin Yıldırım hakkında verilen adli kontrol tedbirlerinin devamına karar verdi.

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