Düşünce ve ifade hürriyeti suç değil

Basın meslek kuruluşları, anayasanın teminatı altında olan haber alma hakkı ile düşünce ve ifade hürriyetine uyulması çağrısı yaptılar.

Gözaltılara siyasilerden tepki

Anayasa ile güvence altında

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) tarafından yapılan açıklamada "Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hakların demokratik hukuk devletinde güvence altında olması esastır. Bu da ülkemiz de Anayasa ile güvence altına alınmıştır" denildi.

Haber hakkı yok sayılamaz

Açıklamanın devamı ise şu şekilde: “Gazetecilerin suçlu oldukları kesinleşmeden gözaltına alınması halkın haber alma hakkının yok sayılmasıdır. Herkes, bilgi edinme, haber alma, düşünceyi ifade ve serbest eleştiri hakkına sahiptir.” TGS de "Üç gazetecinin aynı anda gözaltına alınması, sadece bir operasyon değil, bir baskı dalgasıdır" dedi.

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Düşünce ve ifade hürriyeti suç değildir

Türkiye Gazeteciler Federasyonu, “Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır” açıklaması yaptı.

Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF), Gazeteci Barış Pehlivan, Serhan Asker ve Seda Selek’in bilirkişiye cevap hakkı nedeniyle gözaltına alınmasının ardından bir açıklama yaptı. Açıklamada, “Gazetecilerin suçlu oldukları kesinleşmeden gözaltına alınması halkın haber alma hakkının yok sayılmasıdır. Herkes, bilgi edinme, haber alma, düşünceyi ifade ve serbest eleştiri hakkına sahiptir” denildi.

Haber alma hakkı yok sayılıyor

“Düşünce ve ifade özgürlüğünün kullanılmasının başlıca yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır” denilen açıklamada, “Bu hakların demokratik hukuk devletinde güvence altında olması esastır. Bu da ülkemiz de Anayasa ile güvence altına alınmıştır. Gazetecilerin suçlu oldukları kesinleşmeden gözaltına alınması halkın haber alma hakkının yok sayılmasıdır. Herkes, bilgi edinme, haber alma, düşünceyi ifade ve serbest eleştiri hakkına sahiptir” ifadeleri kullanıldı.

Bir baskı dalgası

TGS Ankara Şube Başkanı Sinan Tartanoğlu, Halk TV’ye destek ziyaretinde bulundu. “Üç gazetecinin aynı anda gözaltına alınması, sadece bir operasyon değil, bir baskı dalgasıdır” diyen Tartanoğlu şunları söyledi: “Bugün gazeteciler, mesleğimizin asli görevi olan sorgulamayı yaparken her an bir soruşturma ya da gözaltı tehdidiyle karşı karşıyalar. Sadece bu ay 14 gazeteci tutuklanmıştır. Bu, sadece basın için değil, bütün halk için bir tehdit ve faciadır. Bir demokrasinin sağlıklı işleyebilmesi için gazetecilerin özgür olması gerekmektedir. Eğer gazeteciler kendi işlerini korkusuzca yapamazsa, bu, sadece onların değil, bütün halkın kaybı olur.”

Seyhan Şentürk - İstanbul

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Demokrasiye yönelik bir tehlike

Aralarında İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya ve Diyarbakır Barolarının da bulunduğu 52 Baro, gazetecilerin göz altına alınmasına tepki göstermek için ortak yazılı basın açıklaması yaptı. Açıklamada, “Medya faaliyetlerinin, ifade özgürlüğü hakkına yerleşik bulunduğu ve kamuoyunu ilgilendiren konularda halkın bilgi edinme hakkının sağlayıcısı olduğu asla unutulmamalıdır. Bu nedenle gazetecilerin yargı tehdidine maruz bırakılması, gözaltına alınması ve tutuklanması ülke demokrasisine yönelik önemli bir tehlikedir. Hukukun üstünlüğünün esas alındığı bir toplumda, bireyin ve toplumun en temel güvencesi, kuşkusuz bağımsız ve tarafsız yargıdır” denildi.

Ankara - Anka

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Halk TV GYY’si tutuklandı

“Bilirkişi soruşturması” kapsamında ifade vermek üzere polis eşliğinde adliyeye giden Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı.

“Bilirkişi soruşturması” kapsamında ifade vermek üzere polis eşliğinde adliyeye giden ve soruşturma konusu yayının bir gazetecilik faaliyeti olduğunu vurgulayan Halk TV Genel Yayın Yönetmeni Suat Toktaş tutuklandı. 5. Sulh Ceza Hakimliği Halk TV Programlar Müdürü Kürşad Oğuz ve gazeteci Barış Pehlivan’ın ise yurtdışı çıkış yasağı ve adlî kontrolle serbest bırakılmasına karar verdi.

Ankara - Anka