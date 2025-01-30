Gözaltılara siyasilerden tepki

Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek’in gözaltına alınmasına siyasîler tepki verdi.

- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: AKP iktidarı, ‘Keyfiliğin’ sorgulanmadığı bir düzen istiyor; ve sorgulayan gazetecileri FETÖ’den öğrendikleri hukuksuzluk icad etme yöntemleriyle soruşturma, gözaltı ve tutukluluk üzerinden yıldırmaya çalışıyor.

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Hep söyledik: Özgür basın hayat kurtarır. İfade özgürlüğü yoksa, basın özgürlüğü yoksa ne adaletten söz edebiliriz, ne de demokrasiden.

- DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin: Hukukla sınırlandırılmayan devlet mutlaka zorba bir devlet olur.

- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Biz her alandaki kartellere, çetelere operasyon bekliyoruz; onlar gazetecilere, siyasetçilere, sanatçılara, sokakta konuşan vatandaşlara operasyon yapıyor. Yapılanlar gözaltı değil, gözdağıdır.

MEHMET KARA - ANKARA

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“Haber kaynağından gazeteci sorumlu tutulamaz”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün kullanılmasının esas yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hak Anayasal güvence altındadır. Haber kaynağının her sözünden gazetecinin sorumlu tutulması Anayasa’ya ve basın özgürlüğüne aykırıdır. ‘Basın toplantısını haberleştirdi’ diye gazetecilere ve medya kuruluşlarına başlatılan soruşturmalardan vazgeçilmelidir” denildi. İstanbul - Anka

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Gazetecilik yaptım

Bilirkişi soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan, savcılık makamına verdiği ifadesinde suçlamaları reddetti ve yaptığı eylemin yalnızca gazetecilik olduğunu vurguladı. Pehlivan, “Savcılık makamının suç olarak isnat ettiği eylemlerin hiçbirinde benim sorumluluğum yok. Soruşturmaya konu olan meselede tek yaptığım şey iddiaların odağındaki kişiye bir gazeteci olarak soru sormaktır. Konuşmayı ben kaydetmedim, paylaşmadım ve yayınlamadım” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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Yargı mensuplarını eleştirmek suç değildir

Basın Konseyi, gazetecilerin tutuklanmasına tepki gösteren açıklamasında, “Basın toplantısı düzenleyerek yargı mensuplarını eleştirmek suç olmadığı gibi basın toplantısında söylenenleri haberleştirmek de suç değildir. Cumhurbaşkanı dahil hiçbir devlet görevlisi eleştiriden muaf değildir. Türkiye’de gazetecilik yasal bir meslek olup meşruiyetini anayasadan, gücünü kamuoyundan almaktadır ancak iktidarı elinde bulunduranlar her vesileyle gazetecileri suçlu gibi görmek ve göstermek için elinden geleni yapmaktadır. Gün geçmiyor ki bir gazeteci gözaltına alınmasın veya hakkında soruşturma başlatılmasın. Biz kaçıncı kez söylediğimizi unuttuk ama yine tekrarlayalım. Gazetecilik anayasal bir meslektir” dedi.

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Gazetecilere gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin Halk TV’de ‘izinsiz kayda alınıp yayınlandığı” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ardından soruşturma kapsamında gazeteci Barış Pehlivan, sorumlu müdür Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı. Halk TV’den yapılan açıklamada “İmamoğlu’nun canlı yayınlanan açıklamasından sonra alenîleşmiş dosyalar üzerinden suçlanan kişiye söz hakkı vermek, iddialara cevabını sormak ne zamandan beri suç oldu” denildi. Ankara - Anka