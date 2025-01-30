"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
30 OCAK 2025 PERŞEMBE - YIL: 55

Gözaltılara siyasilerden tepki

30 Ocak 2025, Perşembe
Gazeteci Barış Pehlivan, Halk TV Sorumlu Müdürü Serhan Asker ve sunucu Seda Selek’in gözaltına alınmasına siyasîler tepki verdi.

- Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal: AKP iktidarı, ‘Keyfiliğin’ sorgulanmadığı bir düzen istiyor;  ve sorgulayan gazetecileri FETÖ’den öğrendikleri hukuksuzluk icad etme yöntemleriyle soruşturma, gözaltı ve tutukluluk üzerinden yıldırmaya çalışıyor. 

- DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan: Hep söyledik: Özgür basın hayat kurtarır. İfade özgürlüğü yoksa, basın özgürlüğü yoksa ne adaletten söz edebiliriz, ne de demokrasiden. 

- DEVA Partisi Ankara Milletvekili İdris Şahin: Hukukla sınırlandırılmayan devlet mutlaka zorba bir devlet olur. 

- Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan: Biz her alandaki kartellere, çetelere operasyon bekliyoruz; onlar gazetecilere, siyasetçilere, sanatçılara, sokakta konuşan vatandaşlara operasyon yapıyor. Yapılanlar gözaltı değil, gözdağıdır.

MEHMET KARA - ANKARA

***

“Haber kaynağından gazeteci sorumlu tutulamaz”

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), gazeteciler Barış Pehlivan, Seda Selek ve Serhan Asker’in yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınmasına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, “Basın ve düşünceyi ifade özgürlüğünün kullanılmasının esas yolu olan basın ve yayın özgürlüğü temel insan haklarındandır. Bu hak Anayasal güvence altındadır. Haber kaynağının her sözünden gazetecinin sorumlu tutulması Anayasa’ya ve basın özgürlüğüne aykırıdır. ‘Basın toplantısını haberleştirdi’ diye gazetecilere ve medya kuruluşlarına başlatılan soruşturmalardan vazgeçilmelidir” denildi. İstanbul - Anka

***

Gazetecilik yaptım

Bilirkişi soruşturması kapsamında gözaltına alınan gazeteci Barış Pehlivan, savcılık makamına verdiği ifadesinde suçlamaları reddetti ve yaptığı eylemin yalnızca gazetecilik olduğunu vurguladı. Pehlivan, “Savcılık makamının suç olarak isnat ettiği eylemlerin hiçbirinde benim sorumluluğum yok. Soruşturmaya konu olan meselede tek yaptığım şey iddiaların odağındaki kişiye bir gazeteci olarak soru sormaktır. Konuşmayı ben kaydetmedim, paylaşmadım ve yayınlamadım” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

***

Yargı mensuplarını eleştirmek suç değildir

Basın Konseyi, gazetecilerin tutuklanmasına tepki gösteren açıklamasında, “Basın toplantısı düzenleyerek yargı mensuplarını eleştirmek suç olmadığı gibi basın toplantısında söylenenleri haberleştirmek de suç değildir. Cumhurbaşkanı dahil hiçbir devlet görevlisi eleştiriden muaf değildir. Türkiye’de gazetecilik yasal bir meslek olup meşruiyetini anayasadan, gücünü kamuoyundan almaktadır ancak iktidarı elinde bulunduranlar her vesileyle gazetecileri suçlu gibi görmek ve göstermek için elinden geleni yapmaktadır. Gün geçmiyor ki bir gazeteci gözaltına alınmasın veya hakkında soruşturma başlatılmasın. Biz kaçıncı kez söylediğimizi unuttuk ama yine tekrarlayalım. Gazetecilik anayasal bir meslektir” dedi.

***

Gazetecilere gözaltı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği basın toplantısında ismi geçen bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin Halk TV’de ‘izinsiz kayda alınıp yayınlandığı” gerekçesiyle soruşturma başlatıldı. Ardından soruşturma kapsamında gazeteci Barış Pehlivan, sorumlu müdür Serhan Asker ve sunucu Seda Selek gözaltına alındı. Halk TV’den yapılan açıklamada “İmamoğlu’nun canlı yayınlanan açıklamasından sonra alenîleşmiş dosyalar üzerinden suçlanan kişiye söz hakkı vermek, iddialara cevabını sormak ne zamandan beri suç oldu” denildi. Ankara - Anka

Okunma Sayısı: 240
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Trump'ın skandal fikrine bir tepki de Almanya'dan: Gazzelileri sürgün uluslararası hukuka aykırı

    Türkiye hukuka dönmeli

    BM de tehcir planına karşı

    Felâketlerden ders çıkarmalıyız

    Trump, İsraillileri Grönland’a yerleştirsin

    Gözaltılara siyasilerden tepki

    İsrail, Suriye topraklarını işgalini kökleştirmeye çalışıyor

    Zihniyet değişmeli

    Avrupa’da başörtüsü yasağına “başörtülü” tepki

    Grip vakalarında artış ikazı

    Niagara Şelaleleri kısmen dondu

    Hindistan'da Maha Kumbh festivalinde izdiham çıktı: 10 kişi öldü

    Siirt Belediye Başkanı görevden uzaklaştırıldı

    F-35'ler 10'dan fazla kazaya karıştı

    Yurt genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde

    Suriye halkı, İsrail'in işgalinden endişeli: "İsrail burada bir yerleşim projesi başlatma hazırlığında"

    81 bin Suriyeli ülkesine döndü

    ABD'de F-35 savaş uçağı düştü

    1500 dolara çoban bulamıyoruz

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasiyi anlatmada Bediüzzaman metodu
    M. Latif SALİHOĞLU

    Deprem korkusu; zelzele nârası
    Risale-i Nur'dan

    Mi’racın semeratı ve faydası nedir?
    Genel

    BM de tehcir planına karşı
    Faruk ÇAKIR

    Hangi ikaz bizi uyandıracak?
    Süleyman KÖSMENE

    Ümmetin derdi: İhtilâf
    Mustafa Güreldi

    Ahlâkî çöküntü nasıl önlenecek?
    Ali FERŞADOĞLU

    Güvende miyiz?
    Nejat EREN

    İman, inanç hassasiyeti ve önemi - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.