Eczanelerdeki kuyruğun sebebi ne?

İstanbul Eczacı Odası Başkanı Pınar Özcan, nöbetçi eczanelerde yaşanan kuyrukların çocuklar ile yetişkinlerde artan grip vak’aları ve bulunamayan ilâçlardan kaynaklandığını söyledi.

Çocuk ilâçları (parasetamol, ibufren içeren bazı ilâçlar, grip ilâçları, öksürük şurupları vs.) başta olmak üzere bine yakın ilâcın temininde sıkıntı yaşanıyor. Diken’in haberine göre, özellikle nüfusun yoğun olduğu bölgelerdeki nöbetçi eczanelerde hasta yoğunlukları yaşandığını söyleyen Özcan, “Âcillerde de hasta yoğunlukları yaşanıyor. Enfeksiyon vak’alarının çok artmasına paralel, ilâç sıkıntısı da büyüdü. Çocuklar ve büyüklerde grip salgını çok fazla. Ancak eczaneler özelinde bizim ayrı bir sorunumuz var. Aylardır piyasadaki ilâç bulunamaması sorunu eczanelerin, eczacıların elini kolunu giderek daha fazla bağlıyor. Özellikle nöbetlerde bir yandan hasta sayısının fazlalığı diğer yandan ilâçları temin edememenin sıkıntısı sebebiyle eczacı ve vatandaş karşı karşıya geliyor. Eczacılarımız gelen hastalara ilâcın sebep olmadığını anlatmaya, reçete eden doktorla irtibata geçerek muadiliyle değiştirmeye çalışıyorlar. İlâç ‘yok’ları, hem vatandaşlarımızı hem de eczaneleri mağdur ediyor.” şeklinde konuştu.

Eczacılar kilitlendi

Özcan, sadece nöbetlerde değil, sair günlerde de ilâç sıkıntısı yaşandığını belirtirken, “Reçeteyi alıp, ilâcı çıkarıp sisteme girmemiz, ilâcı anlatarak gönderme süremiz normalde iki dakikamızı alırken bu süre uzadı. İlâcın piyasada bulunmadığını anlatmak, doktorla irtibata geçerek onun yerine başka verebileceği ilâcı sormak vs. hasta başına yedi-sekiz dakikayı bulabiliyor. Haliyle sıralar uzuyor. Ancak bu konuda eczacının yapabileceği bir şey yok. Nöbetlerde ilâç yoklukları çok daha fazla hissediliyor. Eczacılar kilitlenmiş durumda. Aşırı bir yoğunluk var. Tartışmalar oluyor, sıkıntı büyüyor” dedi.