Ege Denizi'nde bir deprem daha

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 01.57'de merkez üssü Ege Denizi olan 4,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

Ege Denizi'nde, 8 ayda 2 bin 500'den fazla deprem gözlemlendi Deprem, 7 kilometre derinlikte meydana geldi. AA

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