"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 HAZİRAN 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

EGM'den ''kollukta ifade" açıklaması

18 Haziran 2022, Cumartesi 12:18
Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), ilgili yönetmeliğe göre kollukta ifade alma sırasında müdafinin şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremeyeceğini belirterek, bu konuda yeni bir uygulamanın olmadığını açıkladı.

EGM'nin yazılı açıklamasında Şanlıurfa Barosu Avukat Hakları Merkezi tarafından Kamu Denetçiliği Kurumuna yapılan başvuruya istinaden verilen karardan hareketle Emniyet Teşkilatında uygulama birliğinin sağlanması için kollukta ifade alma konusu ile ilgili bir emir yazısı yazıldığı belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Bilindiği üzere kollukta şüphelinin ifadesinin alınması hususu 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 147'nci maddesi ile Yakalama, Gözaltına Alma ve İfade Alma Yönetmeliği'nin 23'üncü maddesinde düzenlenmiştir. Anılan Yönetmeliğin 23'üncü maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde 'Müdafi şüpheliye sadece hukuki yardımda bulunabilir, ifade alınırken şüpheliye sorulan soruya doğrudan cevap veremez, şüphelinin yerini aldığı izlenimi veren herhangi bir müdahalede bulunamaz.' denilmektedir.

Bu itibarla yukarıda bahsedilen Kanun ve Yönetmelik çıktığı günden bugüne kadar herhangi bir uygulama farklılığı olmayıp yeni bir uygulamamız da yoktur."

AA

Okunma Sayısı: 60
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    EGM'den ''kollukta ifade" açıklaması

    YKS heyecanı başladı

    Skolyoz hastalığına dikkat çekildi

    Tek hedef demokrasiyi yeniden inşa etmek

    Mariupol vahim durumda

    Sığınmacı sayısında dünya birincisiyiz

    Memurlar itiraz etti

    AP’den Yunanistan’ı kınama çağrısı

    Zamlarla baş edemez olduk, işin içinden çıkamıyoruz

    400 bin üniversite mezunu icralık

    Demirel rahmetle yâd edildi

    Maddi kaynaklı intiharlar artıyor

    Akaryakıtta zammın sebebi dolardaki yükseliş

    Dolarda korkutan tahmin

    Zamlara ‘dur’ diyen yok mu?

    Kepenk kapatan esnaf sayısı artıyor

    Enflasyon AB’nin 9 katı

    Orman yangınlarına karşı tedbir

    Tatil zili çaldı

    'İsveç ve Finlandiya'nın terör yuvasına dönmesi NATO için de bir tehdit'

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokratların dine hizmetleri
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Ata yakışan gözlük
    Halil ELİTOK

    Zulme boyun eğmeyenler (2)
    Osman ZENGİN

    “Bugün gazetemizde resmi ilân yoktur!”
    Genel

    Tek hedef demokrasiyi yeniden inşa etmek
    Faruk ÇAKIR

    Güzel ve örnek haber
    Cevher İLHAN

    Vefatının yedinci yılında merhum Demirel - 2
    İlimdar Kaya

    Millet İttifakı ülkenin önünü açacak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.