"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
14 MART 2025 CUMA - YIL: 56

Ekonomi düzelmez, çare erken seçim

13 Mart 2025, Perşembe 17:00
SONAR tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Tercihleri Araştırması”na göre, toplum ekonominin daha da kötüye gideceğini düşünüyor, erken seçim istiyor.

Araştırma şirketi SONAR tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Tercihleri Araştırması”na göre, her 10 kişiden 6’sı (yüzde 61.3) gelecek 6 ay içinde Türkiye ekonomisinin daha da kötüye gideceğini düşünüyor. Ekonomi yönetiminin iyileşme mesajlarını inandırıcı bulmayan toplumun yüzde 64.8’i son bir yılda parasal durumunda gerileme yaşadığını açıklarken, son 6 ayda gıda, kira, fatura gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandığını belirtenlerin oranı yüzde 65.3 oldu. Bununla birlikte yüzde 57.8 erken seçim istiyor.

En önemli problem hayat pahalılığı

Sözcü’den Sayime Başçı’nın aktardığı anket sonuçlarına göre, son bir yılda malî durumunda iyileşme yaşayanların oranı yüzde 12.5’te kaldı. Gelir erimesinden en çok etkilenen gruplarda öne çıkanlar ise yüzde 68.5 ile üniversite mezunları, yüzde 68.6 ile emeklilerin de olduğu 65 yaş üstü vatandaşlar ve yüzde 65.5 ile kadınlar oldu. Her 10 kişiden sadece 3’ü fatura ve kira gibi temel giderleri ödemekte zorlanmadığını söyledi. Toplumun yüzde 83.8’i hayat pahalılığı, eğitim ve yoksulluğun Türkiye’nin en önemli problemleri arasında olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

***

İflas ve konkordatolar rekor üstüne rekor kırdı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Siciline göre kapanan şirket sayısı son yılların rekorunu kırarken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) sicil verileri de kepenk indiren esnaf sayısının katlanarak arttığını gösteriyor. Eş zamanlı olarak Asliye Ticaret Mahkemelerine yapılan konkordato ve iflas başvuruları tüm zamanların rekor düzeyine ilerliyor.

TESK Sicil Kütüğü rakamlarına göre geçen yıl sicil kaydını sildiren (terkin) esnaf sayısı 94 bin 609, mesleği terk küçük esnaf sayısı 25 bin 396 oldu. Terkin işlemi yaptıran esnaf toplamı 120 bin 5 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk iki ayında 17 bin 208 esnaf sicilini sildirirken, mesleği terk edenlerin sayısı 4560 olarak kayda geçti. 2025’in iki aylık döneminde kepenk indirerek iş yerine kilit vuran esnaf toplamı 21 bin 768’e ulaştı.

Ankara - Anka

***

Euro 40 TL’yi aştı, rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşı, var olan belirsizlikleri daha da arttırdı. Bu dönemde yükselişe geçen Euro/TL’de tarihi zirve göründü. Euro son bir haftadır devam eden yükseliş serisinin ardından ilk kez 40 TL’yi aşarak rekor tazeledi.

Haber Merkezi

 

Okunma Sayısı: 332
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    BM: İnsanî yardımı engellemek soykırımın devamıdır

    Sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek

    Fenerbahçe, penaltı atışlarıyla Avrupa'ya veda etti

    Dijital bağımlılık kalıcı ve ciddî bir dert

    Risale-i Nur Tefsirli Ayet Meali-14-Cevşenü’l-Kebîr Türkçe Meâli - ''Ey darda kalanların dualarına cevap veren''

    Hekimler 14 Mart’ı bayram olarak kutlayamıyor - Sağlıkta şiddete bakanlık seyirci

    Hazine, rekor açığını cezalarla kapatacak

    Kanun kabul edildi, endişeler devam ediyor

    Kur'ân aklı ikna eden delillerle doludur

    RNE Akademik Kurulu toplandı çalışma esasları ele alındı

    İflas ve konkordatolar rekor üstüne rekor kırdı

    Ekonomi düzelmez, çare erken seçim

    Uysal: Korkmuyoruz

    Esenyurt'ta bir öğretmene 44 öğrenci düşüyor

    Azerbaycan ve Ermenistan barış anlaşmasında uzlaştı

    Rögarlardaki patlama sonrası Texas Teknik Üniversitesi geçici olarak kapatıldı

    Mumya satmaya çalışan şüpheliler adliyeye sevk edildi

    Karamürsel’de ihlâs ve uhuvvet iftarı

    Rusya, Suca'yı geri aldı - Ukrayna: Rusya, Suca'yı neredeyse tamamen yok etti

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Demokrasi ve ahlâk
    Risale-i Nur'dan

    Ramazan’da evrad ve ilmî derslerle meşguliyet
    Cevher İLHAN

    “Suriye’nin taksimi” protokolü
    Şükrü BULUT

    Olayları Bediüzzaman’sız anlamak zor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    Diyalog iyidir, fenâlığa mânidir
    Ahmet ÖZDEMİR

    Nefis nedir?
    Ali FERŞADOĞLU

    Gel gönül oruç ile Hakka gidelim!
    İbrahim Günaydın

    Abraş, kel, kör

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.