Ekonomi düzelmez, çare erken seçim

SONAR tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Tercihleri Araştırması”na göre, toplum ekonominin daha da kötüye gideceğini düşünüyor, erken seçim istiyor.

Araştırma şirketi SONAR tarafından gerçekleştirilen “Türkiye’nin Tercihleri Araştırması”na göre, her 10 kişiden 6’sı (yüzde 61.3) gelecek 6 ay içinde Türkiye ekonomisinin daha da kötüye gideceğini düşünüyor. Ekonomi yönetiminin iyileşme mesajlarını inandırıcı bulmayan toplumun yüzde 64.8’i son bir yılda parasal durumunda gerileme yaşadığını açıklarken, son 6 ayda gıda, kira, fatura gibi temel ihtiyaçlarını karşılamakta bile zorlandığını belirtenlerin oranı yüzde 65.3 oldu. Bununla birlikte yüzde 57.8 erken seçim istiyor.

En önemli problem hayat pahalılığı

Sözcü’den Sayime Başçı’nın aktardığı anket sonuçlarına göre, son bir yılda malî durumunda iyileşme yaşayanların oranı yüzde 12.5’te kaldı. Gelir erimesinden en çok etkilenen gruplarda öne çıkanlar ise yüzde 68.5 ile üniversite mezunları, yüzde 68.6 ile emeklilerin de olduğu 65 yaş üstü vatandaşlar ve yüzde 65.5 ile kadınlar oldu. Her 10 kişiden sadece 3’ü fatura ve kira gibi temel giderleri ödemekte zorlanmadığını söyledi. Toplumun yüzde 83.8’i hayat pahalılığı, eğitim ve yoksulluğun Türkiye’nin en önemli problemleri arasında olduğunu söyledi.

Haber Merkezi

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İflas ve konkordatolar rekor üstüne rekor kırdı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Ticaret Siciline göre kapanan şirket sayısı son yılların rekorunu kırarken, Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu (TESK) sicil verileri de kepenk indiren esnaf sayısının katlanarak arttığını gösteriyor. Eş zamanlı olarak Asliye Ticaret Mahkemelerine yapılan konkordato ve iflas başvuruları tüm zamanların rekor düzeyine ilerliyor.

TESK Sicil Kütüğü rakamlarına göre geçen yıl sicil kaydını sildiren (terkin) esnaf sayısı 94 bin 609, mesleği terk küçük esnaf sayısı 25 bin 396 oldu. Terkin işlemi yaptıran esnaf toplamı 120 bin 5 olarak gerçekleşti. Bu yılın ilk iki ayında 17 bin 208 esnaf sicilini sildirirken, mesleği terk edenlerin sayısı 4560 olarak kayda geçti. 2025’in iki aylık döneminde kepenk indirerek iş yerine kilit vuran esnaf toplamı 21 bin 768’e ulaştı.

Ankara - Anka

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Euro 40 TL’yi aştı, rekor kırdı

ABD Başkanı Donald Trump’ın tarifeler üzerinden başlattığı ticaret savaşı, var olan belirsizlikleri daha da arttırdı. Bu dönemde yükselişe geçen Euro/TL’de tarihi zirve göründü. Euro son bir haftadır devam eden yükseliş serisinin ardından ilk kez 40 TL’yi aşarak rekor tazeledi.

Haber Merkezi