Ekonomist Ozan Gündoğdu: Bu rejimde ekonomi düzelmez

KARARLARI TEK KİŞİNİN VERDİĞİ BU REJİMİN KRİZLERİ ÇÖZEBİLECEK KUDRETİ YOKTUR; ZİRA REJİMİN KENDİSİ KRİZLERİN NEDENİDİR.

Tüm kurumlar vesayet altında - Kriz ekonomik değil, politik

BirGün yazarı ekonomist Ozan Gündoğdu, “Düzen değişmediği takdirde ekonomi düzelemez. Ekonominin düzelmesi için bu düzen değişmelidir” dedi.

BirGün yazarı ekonomist Ozan Gündoğdu, “Ekonomi neden düzelmez?” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Gündoğdu, “Ekonomi düzelecek mi? Bu soru Türkiye’deki milyonların aklını kurcalıyor. Ekonominin düzelmesinden kasıt muhtemelen enflasyonun düşmesi, fiyatların makul seviyelere gelmesidir. Buradan hareketle bir iddiayı dillendirelim; Ekonomi düzelmeyecek. Mevcut iktidar, enflasyonu hedeflendiği üzere tek haneye düşüremeyecek. Bırakın 3-5 yılı, 30 yıl daha iktidarda kalsa da biz hedeflenen tek haneli enflasyonu yaşayamayacağız. Fakat mevcut düzende bırakın iktidarı, herhangi bir başka iktidar adayı da ekonomiyi düzeltemeyecek. Çünkü sorun sadece iktidarda değil, düzenin kendisinde” diye yazdı.

Rejimin kendisi krizlerin sebebi

“Bu rejimde, hiçbir ekonomik kurumun önceliği, uzun vadeli ekonomik hedefler olamaz” diyen Gündoğdu, şunları söyledi: “Bu rejim, tek bir kişinin tüm kurumları vesayeti altına almasıyla tanımlanır ki, bu rejimde kurumlar değil, tek bir kişinin endişeleri bürokrasiye yön verir. Böyle bir rejimde olağan olan krizdir. Krizin dışındaki seçenekler olağandışıdır. Bu rejimin krizleri çözebilecek kudreti yoktur zira rejimin kendisi krizlerin nedenidir. Çünkü bu rejimde krizleri çözecek kurumlara tek bir kişinin politik endişeleri yön vermektedir. Bu nedenle mevcut kriz ekonomik değil politiktir. Düzen değişmediği takdirde ekonomi düzelemez. Ekonominin düzelmesi için bu düzen değişmelidir.”

Haber Merkezi