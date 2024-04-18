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18 NİSAN 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Eksik istihdamda rekor artış

18 Nisan 2024, Perşembe 17:11
Eksik istihdam edilenlerin sayısı ilk kez 2024 başında3 milyonu aştı. Dar ve geniş tanımlı işsizlik farkı açıldı.

Türkiye’de işsizlik son dönemde yüzde 10’un altında seyrediyor ancak âtıl işgücü olan geniş tanımlı işsizlik yüzde 25 seviyesinde. Son aylarda eksik istihdam edilenlerin sayısında ise rekor bir artış dikkat çekiyor. Eksik istihdam edilenlerin sayısı ilk kez 2024 başında 3 milyonu aştı. Eksik istihdam 2020 yılına kadar bir milyonun altında seyrederken son dört senede keskin artış yaşanıyor. Eksik istihdamın arttığı dönemde işsizlikte düşüş eğilimi görülüyor. Euronews Türkçe’de yer alan haberde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre 15 ve daha yukarı yaştaki kişilerde işsiz sayısı 2024 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre 109 bin kişi azalarak 3 milyon 78 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 8,7 seviyesinde gerçekleşti. 15 ve daha yukarıdaki nüfus 65,8 milyon iken bunların sadece 35,5 milyonu işgücüne katıldı. 30,2 milyon kişi ise işgücüne katılmadı. İstihdamdaki kişi sayısı ise 32,4 milyon oldu.

Âtıl işgücü 10 milyon bandında

TÜİK’in tanımına göre eksik istihdam; İstihdamda olan ancak fiili olarak 40 saatten daha az süre çalışmış olup, daha fazla süre çalışmak istediğini belirten ve mümkün olduğu takdirde daha fazla çalışmaya başlayabilecek olan kişiler. TÜİK bu kişileri “zamana bağlı eksik istihdam” olarak tanımlıyor. DİSK-AR’ın hesaplamalarına göre geniş tanımlı işsiz sayısı olarak tanımlanan âtıl işgücü sayısı Ocak 2024’te 10 milyon 453 bin oldu. Bu sayı 2021 başında 10 milyon 458 bin ile en üst seviyeyi görmüştü. Şubat 2024’te âtıl işgücü sayısı 9 milyon 634 bin oldu. Öte yandan, DİSK-AR’ın hesapladığı dar tanımlı işsizlik ile geniş zamanlı işsizlik oranları arasındaki fark son dönemde açıldı. Şubat 2024’te dar tanımlı işsizlik yüzde 8,7 olurken geniş tanımlı işsizlik yüzde 24,5 gerçekleşti. Böyle dar ve geniş tanımlık işsizlik farkı 15,8 puan oldu. Ocak 2024’te ise dar ve geniş tanımlı işsizlik oranları arasındaki fark 17,4 puan olmuştu. Bu 2014’ten bu yana en yüksek oran oldu.

Haber Merkezi

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