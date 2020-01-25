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25 OCAK 2020 CUMARTESİ - YIL: 50

Elazığ'da bir köy tamamen yıkıldı

25 Ocak 2020, Cumartesi 10:31
Dün akşam meydana gelen Elazığ depreminde en çok zarar gören Sivrice’ye bağlı Çevrimtaş Köyü’nde evlerin neredeyse hepsi yıkıldı. 2 kişinin vefat ettiği köyde vatandaşlar “Ne olduğunu anlamadan ev üstümüze yıkıldı” diyerek korku dolu anları anlattı.

Elazığ’ın Sivrice İlçesi’nde dün akşam saat 20.55’de 6,8 büyüklüğünde meydana gelen depremde 21 kişi vefat ederken, 1030 kişi de yaralandı.

Gece boyunca arama kurtarma çalışmaları sürerken, artçı sarsıntılar da gece boyu devam etti. Evlerine gitmeyen vatandaşlar geceyi araçlarda geçirdi. Depremden en çok etkilenen Sivrice’ye bağlı Çevrimtaş Köyü’nde evlerin neredeyse hepsi yıkıldı. 13 hanenin yıkıldığı köyde 2 kişi vefat ederken, 2 kişi de yaralandı. Geceyi dışarıda geçiren köylüler yaşadıkları korku dolu anları üzerinden atamadı. Köyde yıkılan ahırların arasında halen hayvan sesleri gelirken, artçı sarsıntılarla ayakta kalan duvarlarda çöküyor.

Etiketler: Elazığ, köy, deprem
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  • HÜSEYİN İLHAN

    25.1.2020 11:30:27

    Depremzede vatandaşlarımıza,kardeşlerimize geçmiş olsun,vefat edenlere CENABI HAKK CC'den rahmet,yaralılara acil şifalar diliyoruz. Marmara depremini yaşadığımız halde hala gerekli tedbirleri almamakta ısrar edenlere,ülke kaynaklarını popülist ve şahsi çıkarları,lüks ve debdebeli hayatları için israf edenlerede iki kelime. LÜTFEN SAĞLAM YAPILARI YAPIN.

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