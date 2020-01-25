Elazığ'da vefat edenlerin sayısı 20'ye yükseldi, binden fazla yaralı var

Elazığ'ın Sivrice ilçesinde meydana gelen 6.8 büyüklüğünde depremde şimdiye kadar 20 kişi vefat etti, bin 15 kişi de yaralandı.

Elazığ dün 6.8 şiddetindeki depremle sarsıldı. Dün saat 20.55’teki depremin merkezi Sivrice ilçesi olarak açıklandı. Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 6.5, derinliğini ise 5 km olarak açıklarken AFAD depremi 6.8 büyüklüğünde ve yerin 6.7 km altında olarak açıkladı.

Deprem Malatya, Diyarbakır, Tunceli, Mardin, Bingöl, Bitlis, Suriye ve Irak’tan hissedildi. Vatandaşlar depremle beraber panik halinde evlerinden sokaklara çıktı. Bu depremden sonra 30 artçı deprem kaydedildi.

İki kişi daha enkaz altından çıkarıldı

09.12 - AFAD ekipleri, 12 saat sonra bir kadını daha enkaz altından çıkardı. AA muhabirinin aktardığına göre hamile olan kadın hastaneye sevk edildi. Enkaz altında bir kişinin daha olduğu belirtiliyor.

08.21 - AFAD: Biri Elazığ merkezde biri Maden ilçesine bağlı Gezin'de olmak üzere iki kişi daha enkaz altından kurtarıldı.

​08.17 - Millî Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Yardım personelini ve ihtiyaç duyulan malzemeleri Elazığ’a ulaştırmak maksadıyla Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait 9 nakliye uçağı ile 10 görev icra edildi" denildi.

07.55 -Depremde ölenlerin sayısı 20'ye yükseldi, yaralı sayısı 1015.

Soylu: Bu enkazlar zorlu enkazlar

07.35 - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bu enkazlar çok zor enkazlar çünkü artçı sarsıntılar da aynı zamanda devam ediyor. İnşallah enkazın altındakilerin sağ salim kurtarılmalarını bekliyoruz. Daha önce 2 kişinin sağ çıkartıldığı noktada bir ses daha duyuldu ve çalışmalar burada yoğunlaştırıldı. Ses alınabilmesi için herkesin sessizliğe dikkat etmesi gerekiyor" açıklamasını yaptı.

06:00 - AFAD'dan yapılan açıklamada depremde vefat eden ve hastaneye başvuran vatandaşların illere göre bilançosu paylaşıldı. Açıklamada 2 ilde 19 kişinin vefat ettiği belirtilirken, 7 ilde hastanelere başvuran kişi sayısı ise 922 olarak belirtildi.