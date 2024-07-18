Elektrik şirketleri halkı çarpıyor

Sayıştay Başkanlığı’nın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı hakkında yayımladığı 2022 yılının Sayıştay Denetim Raporu’nda Bakanlık bütçesinden ödemesi yapılan elektrik dağıtım şirketlerinin, Bakanlık’ın ilgili kuruluşu olan TEİAŞ’a da borçlarını zamanında ödemedikleri yer alıyor.

Dolayısıyla TEİAŞ’ın finansman ihtiyacını borçlanma yoluyla sağladığı, bu yüzden de elektrik iletim maliyetlerinin arttığı söyleniyor. Gazete Duvar’ın haberine göre Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Başkanı Mahir Ulutaş, “Elektrik dağıtımının özelleştirilmesi ile elektrik faturalarımızın nerdeyse üçte ikisi dağıtım bedeli adı altında dağıtım şirketlerine aktarılıyor. 1 Temmuz’da yapılan zamla da yüzde 59,8 civarında dağıtım bedellerine zam yapıldı. Dolayısıyla vatandaşın elektrik faturaları üzerinden dağıtım şirketlerine kaynak aktarıldığını söyleyebiliriz” dedi.

Sorunun özelleştirme politikasında olduğunu söyleyen Ulutaş, “Siz bunu özelleştirdiğiniz zaman bir kamu tekelini özel tekele devretmiş oluyorsunuz. Zaten siyasi iktidara yakın bir kamu tekelinin özel sektöre devredildiği bir yerde çeşitli teşviklerle bunların vergi vermemeleri tablosu çok da şaşırtıcı ve sürpriz değil” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi