NİSA SURESİ 58. AYETİNİ GÜNDEME TAŞIYAN AKŞENER: LİYAKATLE ADALET ARASINDA KURULAN MUHTEŞEM BAĞA BAKIN

SÖZLERDEKİ HİKMETE BAKAR MISINIZ?

Akşener, ayetteki “Allah mutlaka emanetleri ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman adaletle hükmetmenizi emreder" ifadeleri için "Sözlerdeki hikmete, liyakatle adalet arasında kurulan muhteşem bağa bakar mısınız?" dedi.

AKP İLE EN BÜYÜK YÖNETİM KRİZİ

Böyle kutlu bir dine mensup olmasına rağmen Türkiye'nin, AKP iktidarında tarihinin en büyük yönetim krizlerinden birini yaşadığını belirten Akşener: “Saraylara kapanıp paranın ve gücün öylesine esiri oldular ki, ne maneviyat, ne ahlâk kaldı.”

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Emaneti ehline verin, adaletle hükmedin

Akşener, Nisa Suresi’nin 58’inci Âyetinde, “Allah size, mutlaka emanetleri, ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi emreder” buyrulduğunu hatırlattı.

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, partisinin grup toplantısında konuştu. Akşener konuşmasında, Nisa Sûresi’nin 58’inci âyetinde, “Allah size, mutlaka emanetleri, ehil olanlara vermenizi ve insanlar arasında hükmettiğiniz zaman, adaletle hükmetmenizi emreder” ifadelerinin yer aldığını hatırlatarak, “Sözlerdeki hikmete bakar mısınız? Liyakatle adalet arasında kurulan o muhteşem bağa bakar mısınız? Böyle kutlu bir dine mensup olmasına rağmen Türkiye’nin, AK Parti iktidarının elinde tarihinin en büyük yönetim krizlerinden birini yaşıyor” şeklinde konuştu. Milletin, AKP’ye güvendiğini ve yetkiyi verdiğini dile getiren Akşener, “Ama onlar öyle bir makam hırsına düştüler ki öyle bir koltuk sevdasına kapıldılar ki saraylara kapanıp, paranın ve gücün öylesine esiri oldular ki ne maneviyat, ne takva, ne de ahlâk kaldı. Onlar sarayda sefa sürerken bu yönetim krizinin faturasını milletçe ödüyoruz” dedi.

Sadece ‘kapanıyoruz’ demekle olmaz

Konuşmasında AKP iktidarının Türkiye’ye yönetemediğini de söyleyen Akşener, “Ak Parti iktidarı, Türkiye’yi yönetemiyor. Türkiye bu çarpık zihniyeti ve bu ucube sistemi, artık taşıyamıyor. Hemen her alanda olduğu gibi, pandemi sürecinin yönetiminde de bunu milletçe yaşadık, yaşamaya da devam ediyoruz. Pandeminin başından beri iktidarı defalarca uyardık. ‘Bütün uzmanlar, 3 haftalık tam kapanmanın zorunlu olduğunu söylüyor, bilime kulak verin’ dedik, dinlemediler. Öneriler getirdik, çözümler sunduk, kulak asmadılar. Lebaleb kongrelerini yapıncaya kadar, kısmî kapanma kararı bile almadılar, milletimizi kaderiyle başbaşa bıraktılar. En sonunda kongreler bitti, kısmi kapanmaya geçtiler. Milletimiz bu süreçte ne yiyecek, ne yapacak, nasıl hayatta kalacak belli değil. Sayın Erdoğan; Gecikmiş de olsa, bu kararı önemli buluyoruz. Ama sadece kapanıyoruz demekle olmaz. Bu süreçte, devlet imkânlarını seferber edip, milletinin yanında olacaksın” dedi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA