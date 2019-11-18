Emekli maaşı açlık sınırının altında

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, en iyi emeklilik’ araştırmasında Türkiye’nin sondan 3’üncü olduğunu söyleyerek, “13 milyon emeklimizin neredeyse yüzde 90’ı açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır” dedi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, yaptığı yazılı açıklamada, Erdoğan’ın “Emekli maaşlarını insanî düzeyde hayat sürülebilecek seviyelere çıkardık. Hiçbir emekli maaşının bin liranın altında kalmamasını sağladık.” sözlerinin gerçeği yansıtmadığını iddia etti. Emeklilerin yoksulluk ve açlıkla boğuştuğunu öne süren Ağbaba, şu değerlendirmede bulundu: “Türkiye’de 847 bin 643 kişinin emekli aylığı 1000 lira veya altında, 248 bin 126 kişinin 1000 ile 1100 lira arasında, 220 bin 250 kişinin 1100 ile 1200 lira arasında, 6 milyon 850 bin 523 kişinin 2 bin liranın altında aylık almaktadır ve açlık sınırı altında yaşamaya çalışmaktadır. Açlık sınırının asgari ücretin çokça üstüne çıktığını düşündüğümüzde 13 milyon emeklimizin neredeyse yüzde 90’ı açlık ve yoksulluk sınırı altında yaşamaktadır.”

En kötü notu alan 3. ülkeyiz

Ağbaba, Türkiye’nin 37 ülkeyi kapsayan ‘en iyi emeklilik’ araştırmasında en kötü notu alan 3’üncü ülke olduğunu iddia ederek şu ifadeleri kullandı: “Türkiye aldığı notla sadece Arjantin ve Tayland’ın üstünde yer alabildi. Bunun yanı sıra Hükümet ve Cumhurbaşkanı emeklilikte yaşa takılan binlerce yurttaşın çözüm talebini ısrarla reddederken ve emekli aylıklarını açlık sınırı altında belirlerken, emeklilik çağında çalışmak zorunda kalan işçiler hemen her gün iş cinayetlerinde ölüyor.”

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En iyi emeklilik İskandinavya’da

Avustralya’da Melbourne Mercer’in her sene hazırladığı Küresel Emeklilik Endeksi’ne bu sene Türkiye de eklendi. Araştırmada 37 ülkenin emeklilik sistemi; yeterlilik, sürdürülebilirlik, dürüstlük ve doğruluk gibi kriterler bakımından mercek altına alındı. Ayrıntılı incelemelerden sonra her ülkenin endeks puanı ortaya çıkarılarak 37 ülkenin sıralaması yapıldı. Euronews’in aktardığına göre, zirvede 81 puanla Hollanda yer alırken Danimarka (80,3) az farkla ikinci sırada kendine yer buldu. Bu ülkeleri Avustralya (75,3), Finlandiya (73,6) ve İsveç (72,3) takip etti. Listenin sonunda ise 39,4 puan ile Tayland yer aldı. Sondan ikinci sırada 39,5 puan ile Arjantin bulunurken Türkiye ise 42,2 puan ile sondan üçüncü oldu.